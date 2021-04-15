5 فوائد لماء الأرز للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أبريل 2021 01:34 مساءً - ماء الأرز، هو البقايا النشوية التي يتم الحصول عليها بعد غلي الأرز في الماء، وهي مصدر جيد لفيتامينات ب المعقدة والكربوهيدرات لطفلك. بصرف النظر عن كونه بداية مثالية لفطم طفلك عن الرضاعة الطبيعية، فهو أيضاً علاج رخيص ومتوفر بسهولة للمساعدة في خفض نوبات الإسهال عند الرضع، الذين تقل أعمارهم عن 4 أشهر. وعند استخدامه كمادة مضافة لماء الاستحمام، يمكن أن يساعد في تهدئة البقع الجافة من الأكزيما. إليك ما يمكن أن يفعله ماء الأرز، كما توضح هذا الاستشارية في مجال الصحة والتغذية لما النائلي، من Wellness By Design medical center



لما النائلي

1. يساعد في فطام الطفل

فطام الطفل

تبدأ بعض المجتمعات الآسيوية في إعطاء ماء الأرز للأطفال عندما يدخلون الأطعمة الصلبة في نظامهم الغذائي. فهي غنية بالطاقة ومغذية وسهلة الهضم، لكن ضعي في اعتبارك أن ماء الأرز لا يحتوي على العناصر الغذائية الموجودة في الحليب أو طعام الأطفال ويجب عدم استخدامه كبديل.

2. يعالج الإسهال

يعالج الإسهال

يوفر ماء الأرز سعرات حرارية، ويطلق الكربوهيدرات ببطء في الأمعاء، يمكن استخدامه مع الأطعمة الصلبة لمساعدة طفلك على التعافي من الإسهال، ومع ذلك، إذا كان عمر طفلك أقل من 4 أشهر، فاستشيري الطبيب إذا كان ماء الأرز مناسباً له.

3. يحتوي على جرعة من فيتامين ب

يحتوي على فيتامين ب

الأرز مصدر غني بالفيتامينات مثل الثيامين والريبوفلافين والنياسين وفيتامين B6.3 التي تحول الطعام إلى طاقة، كما أنها تحافظ على صحتنا بطرق مختلفة. على سبيل المثال، الريبوفلافين مفيد للبصر والبشرة. النياسين يدعم الجهاز العصبي والجهاز الهضمي. فيتامين ب 6 مهم لنمو الدماغ. لذلك إذا كنت تريدين أن تقدمي لطفلك مشروباً غنياً بالفيتامينات، فماء الأرز هو الأفضل.

4. يهدئ الأكزيما

يهدئ الأكزيما

يمكن للبشرة الجافة والمتقشرة أن تجعل طفلك يصاب بالإكزيما. في بعض الحالات، يعاني من الحكة التي تؤرقه ليلاً، وقد وجدت دراسة أن وضع ماء الأرز في حوض الاستحمام، مرتين يوميًا لمدة 15 دقيقة، أدى إلى تحسن التهيج بنسبة 20٪ ويمكن أن يكون ماء الأرز حلاً لطيفًا خالٍ من الآثار الجانبية.

5. يزيد الطاقة

يزيد الطاقة

ماء الأرز غني بالكربوهيدرات ومصدر كبير للطاقة لذا، سواء كنت ترغبين في إنعاش طفل متعب أو تغذية مراهق، فإنه يمكن أن يكون مفيداً.

كيفية تحضير ماء الأرز

ماء الأرز

كل ما عليك القيام به هو غلي لتر من الماء، وإضافة كوب من الأرز، والطهي لمدة 10 دقائق حتى يصبح الماء نشويًا.

ثم نصب السائل في وعاء وبمجرد أن يبرد، يمكنك إعطاؤه لطفلك.

كما يمكنك إضافة بعض الزنجبيل للنكهة، أو بشر الليمون أو الكمون للنكهة.