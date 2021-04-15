هل الصيام يؤثرعلى الحامل في الشهر التاسع؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أبريل 2021 01:34 مساءً -
جدول محتوى
1-ضمانات صيام الحامل في الشهر التاسع
2-تأثير صيام الحامل في الشهر التاسع على صحتها
3-حالات يمنع فيها صيام الحامل في الشهر التاسع
4-نصائح لصيام الحامل وسلامة الجنين في التاسع
5-مخاطر صيام الحامل في الشهر التاسع
6-أضرار صيام الحامل على الجنين
حامل وفي الشهر التاسع:هل يمكنني الصوم أم يجب عليّ الامتناع؟ هل أنا قادرة صحيا على تحمل حالة الجوع والعطش في هذا الشهر؟ هل يحتم عليّ استشارة الطبيب المتابع لحملي قبل اتخاذ نية الصيام؟ وهل ينبغي أن أصوم رمضان كاملًا حسب قدرتي الجسدية وصحة الجنين؟ أسئلة كثيرة تدور في ذهن الحامل قبل الإقدام على الصيام وهي في شهرها التاسع..وللإجابة والاطمئنان توجهت الخليج 365 وطفلك رمضان لسؤال استشاري طب النساء ولولادة الدكتور بهاء حماد للشرح والتوضيح
1-ضمانات صيام الحامل في الشهر التاسع
- بداية صيام الحامل في رمضان يرتبط بصحة الحامل الجسدية ومدى استقرار وضع الحمل ووضع وصحة الجنين
- صيام الحامل في التاسع يحتاج لمتابعة أسبوعية مع طبيب النساء والتوليد الخاص؛ لضمان أن الصيام لا يؤثر على صحة الجنين أو صحة الحامل ..استعدادًا للولادة.
- إذا كانت صحة الأم جيدة وصحة وتطور الجنين من حيث الوزن والنمو جيد ، فيترك الطبيب قرار الصيام للأم،وينصحها بالإفطار حال شعرت بالتوعك أو الإرهاق أو الدوخة والهذيان
2-تأثير صيام الحامل في الشهر التاسع على صحتها
- بشكل عام لا يؤثر الصيام على الحمل بصورة سلبية إلا في حالات الحمل الحرج، وإصابة الأم بأمراض ضغط الدم والأنيميا والغثيان والقيء المستعصي أو حالات تعرض الأم لإجهاض منذر أو طلق مبكر أو مشاكل في نمو ووزن الجنين والمشيمة.
- مضاعفات الصيام خلال الحمل يمكن أن تتمثل في: نقص وزن الجنين أو تبكير موعد الولادة عدة أيام، وذلك إذا لم تحصل الحامل على التغذية الجيدة خلال فترة الإفطار
- خلال الشهر التاسع من الحمل يكتمل نمو الجنين من حيث الوزن والدهون والعضلات والنمو العصبي، ولكنه يحتاج للتغذية الجيدة ؛لأنها مرحلة تضاعف وزن الجنين
- خلال الشهر التاسع من الحمل تحتاج الحامل لكامل طاقتها وصحتها استعدادًا لمرحلة الولادة، إضافة إلي وجود بعض الأعراض ؛كتورم القدمين وآلام أسفل الظهر وارتفاع حرارة الجسم وجفاف البشرة والحموضة وعسر الهضم.
- انتبهي : إذا لاحظت ان صيامك يؤثر على نمو الجنين بشكل صحي من خلال متابعة السونار، فيجب عليكِ الإفطار فورًا.
3-حالات يُمنع فيها صيام الحامل في الشهر التاسع
- إذا أصيبتِ الحامل بانخفاض ضغط الدم أو الجفاف الشديد نتيجة عدم تناول الماء، أو شعرتِ بالإنهاك والهذيان والدوخة، عليكِ التوقف عن الصيام واستشارة الطبيب فورًا
- إذا لاحظتِ خمولًا أو عدم حركة جنينك لعدة ساعات متصلة ؛ متابعة حركة جنينك مهمة جدًا خلال صيام الحامل في الشهر التاسع
4-نصائح لصيام الحامل وسلامة الجنين..في التاسع
- احرصي على تناول الأطعمة الصحية الغنية بالألياف والمعادن والحديد طول فترة الإفطار.
- قسمي وجبة الإفطار على عدة مرات، حتى لا تصابين بالحموضة أو عسر الهضم، وتناولي المياه بصورة كافية، فيما لا يقل عن ثلاثة لترات خلال فترة الإفطار.
- تناولي المكسرات والتمر بنسبة بسيطة، لأنها من الأطعمة التي تساعد على الطلق وتقلصات الرحم.
- تناولي منتجات الألبان والزبادي في ثلاث حصص من الإفطار وحتى السحور، ابتعدي عن تناول اللحوم المصنعة والحلويات الدسمة، واستبدليها بالخضروات والفواكه والعصائر الطبيعية.
5-مخاطر صيام الحامل في الشهر التاسع
- الرأي الطبي يفضل عدم صوم الحامل خلال الشهر التاسع قبل التأكد من حصول الجنين على النسبة اللازمة من البروتينات والفيتامينات والمعادن
- الصيام من الممكن يؤدي إلى تنفس الرضيع بشكل غير طبيعي، أو انخفاض وزنه عند الولادة، كما يمكن أن يؤثر الصيام على موعد الولادة
- كما يتسبب الصيام في الشهر التاسع في أعراض قد تعانين منها؛ خصوصا في المعدة والجهاز الهضمي، إضافة إلى شعورك بالغثيان وعسر الهضم والحموضة والتقلصات الحادة
6-أضرار صيام الحامل.. على الجنين
- يؤدي الامتناع عن تناول الطعام لمدة قد تصل إلى أربعة عشر ساعة، إلى نقص في نسبة الجلوكوز، الذي يعتبر الغذاء الأساسي للجنين
- إذا حدث نقص به يؤدى إلى أن تكسير الدهون المخزونة في جسم الأم، التي تمد الجنين بالغذاء الذي يحتاج إليه، وينتج عن هذا التكسير مواد سامة تحدث الكثير من الأضرار على صحة الجنين، وقد تؤدي إلى الوفاة
- نقص الغذاء لفترات طويلة أثناء الصيام، يؤدي إلى زيادة معدل نبض الجنين،إضافة إلي زيادة نسبة حدوث الولادة المبكرة
- ثبت أن نقص الغذاء يؤثر في نمو الجنين كما يؤدي إلى ولادة الجنين بوزن غير مثالي، وقد يحتاج إلى دخول الطفل قسم الرعاية للأطفال حديثي الولادة بعض الوقت
- الجنين يستطيع أن يتكيف على نقص الغذاء، ويقوم بتوصيل الغذاء الذي يصله لتغذية خلايا المخ، لكنه سيؤثر على بعض الأعضاء والأنسجة الأخرى في الجسم مثل الكلى والأطراف وعضلات الجسم
- كما يؤثر ذلك على زيادة نسبة توتر الجنين وإنتاج بعض الهرمون كي يحاول الإسراع من النمو والنضوج، ما يؤدي إلى الولادة المبكرة
- وتؤدي محاولة إسراع النمو للجنين إلى حدوث الكثير من المشاكل الصحية، بسبب سرعة نمو الخلايا وانقسامها ، ويتسبب بالإصابة بقصور الشريان التاجي، وارتفاع ضغط الدم
- كما يؤدي إلى زيادة الإصابة بأمراض الكلى، وزيادة نسبة قصر القامة والإصابة بالسمنة المفرطة مع زيادة التقدم في العمر، ويؤدي إلى إحداث تغيرات جينية، وتدهور في الصحة العامة
- أضرار نقص الغذاء والمياه لفترات طويلة على الأم تكون النتيجة: انخفاض في مستوى السكر في الدم، وانخفاض مستوى الجلوكوز في الجسم، وزيادة الإصابة بالغثيان والشعور بعدم التوازن
- كما يتسبب نقص المياه والسوائل لفترات طويلة إلى إصابة الجسم بالجفاف، والإصابة بعدوى القناة البولية بسبب انخفاض السوائل في الجسم
- الصيام في الشهور الأخيرة يؤدي إلى وقف نمو المشيمة، وقلة حركة الجنين طوال فترة الصيام، ولكن يقوم جسم الأم بإفراز مادة الكورتيزون التي تساعد في إمداد الجنين بما يحتاج إليه من غذاء، تكون على حساب صحة الأم
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