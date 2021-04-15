هل الصيام يؤثرعلى الحامل في الشهر التاسع؟

بشكل عام لا يؤثر الصيام على الحمل بصورة سلبية إلا في حالات الحمل الحرج، وإصابة الأم بأمراض ضغط الدم والأنيميا والغثيان والقيء المستعصي

أو حالات تعرض الأم لإجهاض منذر أو طلق مبكر أو مشاكل في نمو ووزن الجنين والمشيمة.