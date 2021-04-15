في اليوم العالمي للفن طفلي يريد أن يصبح فناناً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أبريل 2021 01:34 مساءً - ربما في وقت ما قبل أو أثناء أو بعد المدرسة الثانوية أو الكلية مباشرة، يعلن طفلك بجرأة: "لا يمكنني العيش من دون موسيقى/ رقص/ مسرح" ، فهو بساطة يسعى لأن يمتهن الفن إما كممثل أو مخرج أو كاتب مسرحي أو راقص أو مغني أو موسيقي. ستبتسم، لكنك ستفكر إن كان جاداً فيما يقوله، الدكتور محمد بن جرش، كاتب وباحث إماراتي، يعطي أهم النصائح للآباء، ليكونوا مستمعين ويتصرفوا بحكمة.

د. محمد بن جرش

إذا كنت قلقاً بشأن قرار طفلك خذ نفساً عميقاً، وفكر بإيجابية أن طفلك في المستقبل لن يجلس موظفاً عادياً وراء مكتب، وأنه إذا نجح سيعيش حياة منتجة، وسعيداً حقًا في ما يفعله ...

ما الذي يميز العمل في مجال الفنون؟

قد تكون الموهبة

صحيح أن الحياة في الفنون صعبة للغاية من نواح كثيرة. فهي عادة ما تكون محفوفة بالمخاطر من الناحية المالية؛ حيث يشعر الكثير من الآباء بالقلق إذا كان طفلهم قادراً على كسب العيش أو إعالة الأسرة. إذ تستلزم الحياة في الفنون الرفض المتكرر، وإجراء تجارب الأداء ورفض الأدوار أو كتابة المسرحيات أو المقطوعات الموسيقية التي لا يتم إنتاجها، ناهيك عن الإصابات الجسدية المحتملة من ممارسة الرقص، كل هذا يثير قلق الأبوين.

هناك جانب مزعج أيضاً في الفنون وهو أن طفلك قد يكون لديه موهبة، لكن العالم ببساطة لا يدرك تلك الموهبة، (ستفكر في المسكين فينسينت فان جوخ، الذي باع لوحة واحدة فقط خلال حياته). الظروف أكثر صعوبة بالنسبة لفناني الأداء المسرحي أو التلفزيوني أو حتى المغنين، مقارنة بالرسامين أو الكتاب، لأنهم كثيرو التنقل، وقد يضطرون إلى العمل في الفنادق والمطاعم.

أسئلة اطرحها على نفسك

ماذا أريد لطفلي؟

ماذا يريد هو؟

بهذه الأسئلة ستعرف ما إذا كانت رغبته في أن يكون في مجال الفنون نزوة عابرة أم شغفاً حقيقياً.

أسئلة اطرحها على طفلك

هل أنت على استعداد للتضحية؟

هل يمكنك أن تتخيل نفسك تفعل شيئًا آخر؟

يكسب معظم الفنانين القليل من المال، هل فكرت في كيفية دعم نفسك؟

ما الذي أنت على استعداد للتضحية به لتكون في الفنون؟

هل تحتاج إلى أن تكون فناناً أو فنانًا مبدعاً، أم أنك تحتاج فقط إلى حياة في الفنون؟

نصائح فكر بها

علمه وضع خطط بديلة

1 - ضع في اعتبارك أنك إذا حولت طفلك لمهنة أخرى، فغالباً لن يكون ملتزماً.

2 – علّم طفلك، أن يرسم الخطة b إذا فشل في الخطة a بأن يكون فناناً.

3 – دع طفلك يشعر بالاستقلالية ليستمر في النمو بشكل طبيعي، والأهم من ذلك أن يحب ما يفعله ويجني منه المال.

4 - إذا كنت لا تزال متوتراً بشأن ممارسة طفلك مهنة في الفنون، فانظر إلى الأطفال كيف يكبرون: إنهم يغنون ويرقصون، انظر إلى الفرح الذي يعيشونه، أي كن متفائلاً، ثم أخبر طفلك برأيك.

5 - افترض أن طفلك سوف يكتشف الأشياء، فقد يبدأ كمخرج مسرحي ويصبح معلماً مسرحياً، ثق أن حياة أطفالك ستتطور، وأنهم سيحددون شخصيتهم ليكونوا ناضجين.

6 - عندما يصل ابنك إلى إنتاج فن يلامس أرواح الناس، سيشعر أن الأمر يستحق كل هذا العناء.

7 - من ناحية أخرى، فإن الإيراد الفني قد يكون مرضياً، ويعيل كل الأسرة.

8 - الأهم من ذلك كله، إنها حياة طفلك فدعه يطير بمفرده.