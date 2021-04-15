كيف تقضي الحامل صيام رمضان؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أبريل 2021 01:34 مساءً - حسب الحكم الشرعي فمن المؤكد أن الدين الإسلامي قد حرص على صحة الحامل التي تحمل جنيناً في بطنها، وبحاجة للتغذية ولذلك ففي حال عدم مقدرتها على الصيام فقد رخص لها الإفطار، ولكن بشروط، وهذه الشروط يتحدث عنها فضيلة الشيخ الدكتور نعمان عبد العزيز" أستاذ الفقه والشريعة" كالآتي.

متى يجب على الحامل الإفطار في رمضان؟

قد يكون الصيام مشقة على الحامل

يجب على الحامل الإفطار في رمضان في حال خافت على جنينها بسبب ضعف أصابه من خلال ما يشير به الطبيب المسلم الأمين، مثل أن يكون صغير الحجم لا يتناسب وزنه مع شهور الحمل.

ويجب على الحامل الإفطار في حال إصابتها بالوهن والضعف لسوء التغذية.

وبعض النساء يصبن بأعراض مرضية مقلقة وقد تصل لتسمم الحمل فيجب عليهن الفطر، وتناول الأدوية حسب مشورة الطبيب.

قضاء صيام الحامل

يجب أن تقضي الصيام بعد أن تنتهي فترة النفاس

يمكن للحامل أن تقضي ما فاتها من أيام في رمضان خلال العام حتى رمضان المقبل.

ويمكن أن تبدأ الصيام بعد انتهاء فترة النفاس.

وإن خافت على رضيعها لضعفه فيمكن أن تنتظر حتى يقوى وتقضي الصيام في شعبان المقبل قبل حلول شهر رمضان.

وبسبب عذر قوي مثل ضعف الحامل وضعف رضيعها يمكن أن تؤجل الحامل القضاء حتى رمضان الثاني.

فقد تكون الحامل بعد الولادة مرضعة وضعيفة وتخشى على نفسها ورضيعها ولا تستطيع قضاء الصوم الذي فاتها، فيمكن التأجيل لما بعد رمضان الثاني.

هل على الحامل دفع الفدية مع القضاء ؟

يمكن أن تقضي بعد الولادة

في حال قامت الحامل بقضاء صوم رمضان بعد الولادة وانتهاء النفاس فلا يجب عليها الفدية.

بل تصوم بدلاً من كل يوم أفطرته يوماً فقط.

وفي حال قامت الحامل بتأجيل القضاء لرمضان التالي لعذر قوي وقاهر فيجب عليها الصيام أي القضاء فقط.

أما إذا قامت بتأجيل قضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان السابق لما بعد رمضان التالي دون عذر، ففي هذه الحالة يجب عليها القضاء والفدية.

وعليها أن تسأل القاضي أو المفتي عن فدية كل يوم أفطرته فتخرجه مالاً من مالها أو مال زوجها.

وعليها الصوم أيضاً للقضاء ولا يسقط القضاء عنها.

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