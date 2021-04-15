الفطر… “دواء” سحري لمعالجة الاكتئاب!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 15 - أبريل - 2021 1:26 مساءً

قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن الفطر يحتوي مركبا مخدرا يعد بمثابة علاج سحري للاكتئاب، وبدرجة فعالية تنافس الأدوية العادية.

جاء ذلك بعدما كشف باحثون بريطانيون الفارق بين الإمكانات العلاجية لمادة “سيلوسيبين” الموجود في الفطر، وبين دواء “إسكيتالوبرام” المضاد للاكتئاب، حيث أجروا تجاربهم على 59 شخصا يعانون اكتئابا متوسطا ​​إلى شديدا، وذلك على مدار 6 أسابيع.

تبين للباحثين أنه رغم انخفاض درجات الاكتئاب لدى من تناولوا المادة والدواء، فإن الانخفاض كان بسرعة وحجم أكبر لدى أولئك الذين تناولوا “سيلوسيبين” الموجودة في الفطر، إلا أن الباحثين حذروا من أن المقارنة الرئيسية بين “سيلوسيبين” ومضاد الاكتئاب “إسكيتالوبرام”، لم تكن ذات دلالة إحصائية، الأمر الذي يستدعي إجراء تجارب على عدد أكبر من المرضى ولفترة أطول.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن الدكتور روبن كارهارت هاريس، الذي قاد الدراسة، قوله بأن “أهمية هذه الدراسة تتمثل في تعريف الناس بأن علاج السيلوسيبين يمكن أن يكون أفضل من أدوية أكثر شيوعا مضادة للاكتئاب”.

وقال البروفيسور ديفيد نات، المختص في علم الأدوية النفسية والعصبية في إمبريال كوليدج لندن: “يتراكم التأثير خلال حوالي 30 إلى 40 دقيقة، وبعد ذلك، بالنسبة لمعظم الناس، يمتد تأثير المادة لحوالي 3 إلى 4 ساعات”.

وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة “نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين”، فقد أظهر الأشخاص الذين عولجوا بالسيلوسيبين تحسنا في القدرة على الشعور بالمتعة والتعبير عن المشاعر، وذلك بحسب “سبوتنيك”.