تعرف على فوائد السلطة أهم أطباق مائدة شهر رمضان.. تحميك من الشيخوخة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد السلطة أهم أطباق مائدة شهر رمضان.. تحميك من الشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طبق السلطة من الأطباق المميزة التى تزين مائدة شهر رمضان الكريم، وتمتلك العديد من الفوائد الصحية، وتعد وسيلة فعالة للوقاية من العديد من الأمراض، لأنها تحتوى على مختلف العناصر الغذائية والفيتامينات التى يحتاجها الجسم.
وطبقا لتقرير نشر فى موقع healthline، فهناك بعض الفوائد لطبق السلطة وهى : 1. الحماية من الشيخوخة
إن تناول كمية كبيرة من الخضار الطازج الملىء بالألياف يساعد على تقليل الكوليسترول الضار والحفاظ على الخلايا من التلف الذى يكون السبب الرئيسى وراء ظهور الشيخوخة.
2. الوقاية من مرض السكرى
تساعد فى السيطرة على نسبة السكر فى الدم لاحتوائها على الألياف والفيتامينات والمعادن التى تعمل على ضبط مستوياته داخل الجسم.
3. تعزيز المناعة
تحتوى على الخضروات الطازجة الغنية بفيتامين سى وفيتامين د وغيرها من المكونات الغذائية التى تعزز الجهاز المناعى.
يساعد تناول الألياف الكافية على إنقاص الوزن والحفاظ على وزن صحى، كما يعمل على زيادة حركة الأمعاء، ويساعد فى الوقاية من أمراض الأمعاء.
5. الوقاية من السرطان
تناول الألياف بشكل صحيح يقلل من تكرار ومنع عدد من السرطانات بما فى ذلك القولون والمستقيم والثدى والفم والحلق والمرىء.