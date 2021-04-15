شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: إبقاء المقاعد الوسطى شاغرة فى الطائرة يقلل التعرض لكورونا بنسبة 57% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجراها مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى CDC أن ترك المقاعد الوسطى شاغرة على متن الطائرات يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر تعرض الركاب لفيروس كورونا، وقال الباحثون إن مخاطر التعرض للفيروس قد تنخفض بنسبة 57% على الطائرات عندما تكون المقاعد الوسطى شاغرة مقارنة برحلة كاملة الإشغال.

واستخدم الباحثون من مركز السيطرة على الأمراض وجامعة ولاية كانساس الأمريكية نماذج معملية لمحاكاة مقدار التعرض لجزيئات الفيروسات التى يمكن تقليلها عندما تظل المقاعد الوسطى شاغرة فى مقصورة الطائرة.

واستندت النماذج إلى انتشار الهباء الجوي بالبكتيريا المستخدمة كبديل لتقدير انتشار الفيروس التاجى عبر الهواء ولم يقس التحليل تأثير ارتداء الأقنعة، وهو أمر مطلوب حاليًا على الرحلات الجوية، لكن الباحثين أشاروا إلى أن بعض الهباء الجوى الفيروسي لا يزال من الممكن انبعاثه من مسافر مريض بالفيروس ويرتدى القناع، وبالتالي فإن الابتعاد قد يكون مفيدًا.

واقترحت النماذج أنه مع وجود مقاعد متوسطة شاغرة، تراوح الحد من المخاطر من 23%، وهو ما لوحظ لراكب واحد كان في نفس الصف، لكن على بعد مقعدين من الراكب الناقل للعدوى وصل الحد من المخاطر إلى 57%، لوحظ عندما كانت المقاعد الوسطى شاغرة في الجانب الآخر.

وكتب الباحثون في دراستهم: "عندما أزيل الركاب المصابون والركاب الآخرون الذين كانوا سيحصلون على مقاعد متوسطة، تاركين ستة ركاب مصابين بالعدوى من إجمالي 12 راكبًا في مقاعد النافذة والممر، لوحظ انخفاض بنسبة 57% فى التعرض للعدوى".

وكتب الباحثون بشكل عام "من المهم أن ندرك أن الدراسة الحالية تتناول فقط التعرض وليس الانتقال"، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد خطر انتقال الفيروس والتسبب فى المرض.

التحديث الأخير لإرشادات السفر

في وقت سابق من هذا الشهر، قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل كامل يمكنهم السفر بمخاطر منخفضة لأنفسهم، لكن لا يزال السفر غير موصى به بسبب ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مركز الوقاية من الأمراض إنه طالما تم اتخاذ الاحتياطات من فيروس كورونا، بما في ذلك ارتداء الأقنعة، يمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل السفر داخل الولايات المتحدة دون الخضوع لاختبار كورونا أو الحجر الصحى بعد ذلك.