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شكرا لقرائتكم خبر عن عصير الموز أم المانجو.. أيهما أكثر فعالية لفقدان الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مع قدوم فصل الصيف، نبحث عن تناول العديد من السوائل والعصائر التى تروى عطشنا ونستطيع بها التكيف مع الأجواء الحارة، ويعتبر فصل الصيف هو موسم الفواكه الطازجة واللذيذة التى تقدم جرعة إضافية من العناصر الغذائية، ولكن لا يزال عصير المانجو والموز الأكثر تفضيلًا لدى العديد من الأشخاص للتغلب على الحرارة الشديدة، ولكن أيهما أفضل بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن إنقاص الوزن، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".
المانجو
الموز
أيهما أفضل الموز أم المانجو ؟
يحتوى كوب عادى من مشروب المانجو غير المحلى على 170 سعرة حرارية بينما يحتوى كوب من مخفوق الموز غير المحلى على 150 سعرة حرارية فقط، ووفقًا لذلك يبدو مشروب الموز الأفضل إذا كنت تبحث عن إنقاص الوزن، حيث أن تناول كوب من الموز المخفوق باللبن خالى الدسم، عقب التمرين يعتبر خيار فعال لشفاء العضلات سريعًا، ولكن هذا لا يُقلل من قيمة مشروب المانجو الغنى بالعديد من الفوائد الصحية ويمكن أيضًا إضافته إلى نظامك الغذائى ولكن بحذر خاصة إذا كنت تريد فقدان المزيد من الكيلو جرامات.