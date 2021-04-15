مفاوضات مع البرلمان الأوروبي بشأن اقتراح الشهادة الخضراء للمتعافين من كورونا

محمد الفلاح - الخميس 15 أبريل 2021

وافق سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدون في بركسل اليوم على تفويض لإجراء مفاوضات مع البرلمان الأوروبي بشأن اقتراح الشهادة الخضراء الرقمية كوفيد 19.



وقال المجلس الأوروبي في بيان صحفي إن هذه الشهادة ستسهل التنقل الآمن والحر أثناء جائحة كورونا، من خلال تقديم دليل على أن الشخص إما قد تم تطعيمه ضد كوفيد 19 أو تلقى نتيجة اختبار سلبية أو تعافى من المرض.

ويتكون الإطار القانوني للشهادة الرقمية الخضراء من مقترحين تشريعيين. الأول يتعلق بمواطني الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم ، والثاني يتعلق برعايا الدول الثالثة المقيمين بشكل قانوني في أراضي دولة عضو.

ووفقًا لهذه المقترحات ، سيكون من الممكن استخدام الشهادة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. كما سيتم تقديمها في أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

وستكون الشهادة الخضراء الرقمية مفتوحة أيضًا للمبادرات التي يتم تطويرها على مستوى العالم.