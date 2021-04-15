كورونا في جنوب السودان.. لقاح أسترازينيكا يرفع الإغلاق الجزئي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان عن رفع الإغلاق الجزئي الذي كانت قد فرضته على البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء القرار بعد إجراء عدة مشاورات مع الجهات المعنية بالشأن الصحي في البلاد.



وقال حسين عبد الباقي، نائب رئيس الجمهورية لشؤون الخدمات رئيس اللجنة الحكومية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، في تصريحات للصحفيين بجوبا، الخميس: "نعلن اليوم عن رفع حالة الإغلاق الجزئي بالبلاد بعد انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، ونناشد الجميع التزام الاحترازات الطبية المتبعة للوقاية من المرض".

وسجلت جنوب السودان خلال الأسبوع الماضي حوالي 16 حالة إصابة جديدة بالمرض، في وقت بدأ فيه الأطباء والمسنون بتلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وظهر عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم الرئيس سلفاكير على التلفزيون الحكومي الرسمي، وهم يتلقون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، بعد أن وصلت منه كمية كبيرة إلى جنوب السودان في مطلع الشهر الجاري.

وفي مارس المنصرم أعلنت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان تمديد الإغلاق الجزئي المفروض على البلاد لمدة شهر إضافي يتضمن إغلاق المدارس ومنع التجمعات والمناسبات الدينية والفعاليات السياسية لمدة شهر.

وواجه قرار الحكومة بإغلاق البلاد لمدة شهر العديد من الاعتراضات حيث طالب مجلس الكنائس بجنوب السودان الحكومة بالتراجع عن قرارها القاضي بمنع الصلوات في الكنائس يوم الأحد.

وأعرب عدد من المواطنين الذين يعملون في الأنشطة التجارية بأسواق العاصمة جوبا عن استيائهم من الخطوة التي قالوا إنها ستحد من فرص حصولهم على قوتهم اليومي، مطالبين بتعويضهم عن الأضرار التي تعرضوا لها بسبب الإغلاق الجزئي.