الإمارات.. بلدية الشارقة توفر 1146 اشتراكاً مجانياً بالمواقف العامة لكبار السن

محمد الفلاح - الخميس 15 أبريل 2021

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن توفير 1146 اشتراكا سنوياً مجانياً لكبار السن حتى الآن ضمن المبادرة التي أطلقتها لإعفائهم من رسوم المواقف العامة وإتاحتها لهم والوقوف في كافة مواقف المدينة بجميع الأوقات، وذلك انطلاقاً من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير احتياجات كبار السن والاهتمام بهم.



وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية أصدرت منذ إطلاق هذه المبادرة 1146اشتراكاً منها ما تم إنجازه عبر الموقع الإلكتروني ومنها ما تم إنجازها في مبنى إدارة المواقف العامة بحضور كبار السن المستفيدين من الخدمة، حيث تجسد هذه المبادرة اهتمام البلدية بهذه الفئة في المجتمع وتوفير سبل الراحة لهم.

من جانبه أكد خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين أن البلدية بدأت بتوفير هذه الاشتراكات بصورة افتراضية عبر موقعها الإلكتروني تماشياً مع توجهاتها الرقمية وتوفير خدماتها للجمهور بصورة سهلة وبسيطة تختصر عليهم الوقت والجهد، وتعزز من دور البلدية في دعم توجهات الإمارة الباسمة في التحول الرقمي، مشيراً إلى أنه تم إطلاق المبادرة منذ 19 يناير الماضي ولاقت استحساناً وإقبالاً من قبل كبار السن الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة منها.

وفي سياق متصل، أكد علي أحمد أبو غازيين مدير إدارة المواقف العامة أن متطلبات الاستفادة من الخدمة تشمل أن يكون المتقدم من مواطني الإمارة ويبلغ من العمر 60 عاماً أو أكثر، ومنع استخدام المواقف الخاصة بالأشخاص أصحاب الهمم أو المواقف المحجوزة للمؤسسات التجارية وغيرها إلا في حال كان مستفيداً من الخدمة التي تقدمها، كما سيتم منح كل أسرة اشتراكاً واحداً فقط لمستفيد واحد من كبار السن في حال تحققت شروط منح الاشتراك، مشيراً إلى أن هذه الاشتراكات تتيح لكبار السن الاستفادة من 50 ألف موقف توفرها البلدية في مختلف مناطق مدينة الشارقة.