شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى ضغط الدم المرتفع..5 فواكة وخضراوات مفتاحك لخفض مستويات الضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة التي تحدث عندما تكون قوة الدم طويلة المدى ضد جدران الشرايين مرتفعة للغاية، مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، الأمر الذى ينتج عنه مشاكل القلب والأوعية الدموية الخطيرة.

وطبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس، فإن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، يمكنك من التحكم فى مستويات ضغط الدم، وفيما يلي قائمة بأفضل الفواكه والخضراوات التي تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع:

1. الفاكهة المجففة: 1. الفاكهة المجففة:

لابد م تناول 30 إلى 40 جرامًا من الفاكهة المجففة، و لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر ، فمن الأفضل تناولها فقط في أوقات الوجبات لتقليل تسوس الأسنان.





2. البازلاء والفاصوليا:

االفاصوليا والبازلاء والعدس ايضا من المصادر الجيدة للبروتين والألياف، التي تعمل على ضبط مستويات ضغط الدم.





3 .الخضراوات الجذرية:

والتي تشمل البطاطس والبطاطا الحلوة واللفت والجزر والتي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم الذى يعمل على خفض مستويات ضغط الدم.



4. الموز: 4. الموز:

من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم الذى هو المفتاح الرئيسى لخفض مستويات ضغط الدم داخل جسمك .



5.الافوكادو والسبانخ: 5.الافوكادو والسبانخ:

من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم ايضا وبالتالي تسهم في خفض ضغط الدم .