شكرا لقرائتكم خبر عن اضطرابات القولون أشهر المشاكل الصحية برمضان.. اتمرن وقلل اللحوم الحمراء والقهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطرابات القولون من المشاكل الصحية الشهيرة خلال شهر رمضان، وهو ما يصاحبه الشعور بالعديد من الأعراض أبرزها ألم البطن والغازات والانتفاخات، والقولون هو جزء من الجهاز الهضمي فبعد تكسير الطعام في المعدة وامتصاصه في الأمعاء الدقيقة، تمر المواد الغذائية غير القابلة للهضم عبر القولون. القولون مسؤول عن امتصاص أى بقايا من الماء والأملاح والفيتامينات من المواد الغذائية وتكثيفها وإخراجها من الجسم، وفقا لتقرير لموقع healthline.

أعراض اضطرابات القولون: وجع بطن، إمساك، إسهال، غازات، انتفاخ، تشنج، وإعياء.

أسباب اضطرابات القولون

ضغط عصبى، نمط الحياة، الأدوية، عندما يكون القولون سليمًا، فإنه سيزيل النفايات التي لم يعد يحتاجها جسمك بكفاءة. ومع ذلك، عندما يكون القولون الخاص بك غير صحة، يمكن أن يؤدى إلى مجموعة متنوعة من المشاكل المؤلمة أكثر اضطرابات القولون شيوعًا هي أمراض الأمعاء الالتهابية مثل:

التهاب القولون التقرحى: الذى يسبب الألم فى القولون السينى الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة الذى يؤدى إلى المستقيم.

داء كرون: والذى عادة ما يسبب ألمًا حول السرة أو في الجانب الأيمن السفلي من البطن.

التهاب الرتج: والذي يسبب آلام القولون السيني

متلازمة القولون العصبي: والتي تسبب في أغلب الأحيان ألمًا في أسفل البطن الأيسر.

سرطان القولون والمستقيم والذى نادرا ما يسبب آلام في البطن.

كيفية علاج اضطرابات القولون في رمضان

قلل من تناول بعض الأطعمة: تتمثل الخطوة الأولى في علاج آلام القولون في تعديل نظامك الغذائي لمعرفة ما إذا كان بإمكانك تقليل الالتهاب وإيجاد الراحة تساهم بعض الأطعمة بشكل أكبر في الالتهاب مثل اللحم الأحمر والأطعمه المقلية، والسكر المصنع، والقهوة وهى أطعمه يجب الابتعاد عنها في وجبات الإفطار والسحور.

الخطوة الثانية في علاج آلام القولون هي إجراء تغييرات أخرى في نمط الحياة والقضاء على السلوكيات التي تؤثر سلبًا على صحة القولون مثل تدخين السجائر، الجلوس المفرط قلة ممارسة الرياضة فيجب عليك ممارسة الرياضة حتى لو دقائق بعد الإفطار خلال شهر رمضان لضمان صحة القولون.

تناول المزيد من الألياف: تعمل الألياف الغذائية على تسريع عملية التخلص من النفايات، مما يساعد على تقليل الإمساك والالتهابات بعض المصادر الصحية للألياف الغذائية التي يجب التفكير في إدخالها إلى نظامك الغذائي هي الحبوب، الفاكهة، خضروات، المكسرات والبذور، شرب المزيد من الماء في الفترة من الإفطار للسحور.