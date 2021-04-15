شكرا لقرائتكم خبر عن «دراسة» تحذر: الكسل والخمول يزيدان خطر الوفاة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذرت دراسة حديثة من خطورة الكسل والخمول البدني، وعلاقة ذلك بزيادة احتمالية المعاناة من حالة إصابة خطيرة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والوفاة بسببه، وهي حالة لا يتجاوزها كعامل خطورة إلا تقدم العمر ووجود تاريخ مرضي له علاقة بزراعة الأعضاء.

وقام باحثون، بقيادة الباحث في مركز (Kaiser Permanente) الطبي في كاليفورنيا (الولايات المتحدة)، روبرت ساليس، بتحليل بيانات 48.440 شخصاً عانوا من مرض كورونا بين يناير وأكتوبر 2020، من أجل معرفة ما إذا كانت هناك علاقة بين عدم ممارسة رياضة ودخول المستشفى، والتعرض لعدوى شديدة والوفاة.

وكان متوسط عمر عينة الحالات 47 عاماً، وكان 62% منها من النساء، وجميعهم يعانون من زيادة الوزن، كما يشير معدو الدراسة.

ولم يكن يعاني نصف المرضى من أي أمراض سابقة، و18% منهم كانوا يعانون من مرض واحد فقط و32% مرضين أو أكثر.

وأفاد جميع المشاركين في الدراسة، التي نشرتها المجلة البريطانية للطب الرياضي (British Journal of Sports Medicine) عن مستوى نشاطهم البدني العادي في ثلاث استشارات طبية على الأقل بين مارس 2018 ومارس 2020، وتم تصنيف أولئك الذين مارسوا أقل من 10 دقائق من التمرينات في الأسبوع على أنهم “غير نشيطين”؛ وأولئك الذين مارسوا أقل من 149 دقيقة “غير نشطين قليلا”؛ و”نشطين” الذين يمارسون أكثر من 150 دقيقة في الأسبوع.

وصُنف 7% منهم على أنهم نشيطون، و15% على أنهم غير نشيطين، والباقي نشيطون قليلاً.

وتوصلت الدراسة إلى أن الأشخاص غير النشطين كانوا أكثر عرضة لدخول المستشفى بمقدار الضعف مقارنة بالأشخاص النشطين، وأكثر بمقدار 2.5 مرة للتعرض لخطر الوفاة نتيجة عدوى كورونا، و73% أكثر عرضة للحاجة إلى العناية المركزة.