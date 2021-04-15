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شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن نزيف الأنف ونصائح لمنعه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعتبر نزيف الأنف مشكلة شائعة في موسم الصيف، يحتوي أنف الشخص على العديد من الأوعية الدموية الموجودة في مقدمة الأنف وخلفه وهي ضعيفة جدًا وحساسة جدًا، لذا فهي تنزف بسهولة ليس فقط البالغين، فالأطفال أيضا معرضون لها، كما يكشف موقع Onlymyhealth حول عوامل الخطر، ونصائح الوقاية والعلاج من نزيف الأنف الخفيف في المنزل.ما عوامل الخطر الرئيسية لنزيف الأنف؟
الأنف الجاف المستمر: يعد جفاف الأنف سببًا شائعًا لنزيف، لأن الهواء الجاف يتسبب في تقشر الأنف وتشققه، مما يجعله أكثر عرضة للنزيف عند الفرك والنفخ. يحدث هذا عادة أثناء الطقس الجاف.
كثرة التهابات الأنف: يميل الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات إلى نفخ أنوفهم بشكل متكرر، أثناء العدوى الفيروسية ، قد يتهيج الأنف من الداخل ويؤلمه.
علاج نزيف الأنف
الحساسية الموسمية: تسبب تهيجًا في منطقة الأنف ، مما قد يؤدي إلى العطس المستمر، يمكن أن يؤدي العطس الشديد إلى حدوث نزيف في الأنف، وفي مثل هذه الحالات ، يجب عليك التحدث إلى طبيبك.
نصائح لمنع نزيف الأنف
ابق في بيئة باردة:
يساعد وضع مكيفات الهواء ومبردات الهواء في الغرفة على إبقاء الهواء رطبًا ويمنع جفاف الأنف، لذلك، يجب أن تحاول البقاء في بيئة باردة لحماية أنفك.
حافظ على رطوبة الأنف :
استخدم رذاذ الأنف أو الماء المالح البسيط للحفاظ على ترطيب الأنف مما يساعد في تقليل الجفاف الناجم عن الطقس.
لا تخرج أثناء النهار
لا تخرج أثناء النهار:
تجنب الخروج في الحرارة إذا لزم الأمر، قم بتغطية رأسك بقبعة وقم بتغطية أنفك بمنديل مطوي أو قطعة قماش قطنية لإبعاد الهواء الساخن، يعد تجنب التعرض للحرارة أمرًا مهمًا للغاية لمنع نزيف الأنف.