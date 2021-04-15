شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن نزيف الأنف ونصائح لمنعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر نزيف الأنف مشكلة شائعة في موسم الصيف، يحتوي أنف الشخص على العديد من الأوعية الدموية الموجودة في مقدمة الأنف وخلفه وهي ضعيفة جدًا وحساسة جدًا، لذا فهي تنزف بسهولة ليس فقط البالغين، فالأطفال أيضا معرضون لها، كما يكشف موقع Onlymyhealth حول عوامل الخطر، ونصائح الوقاية والعلاج من نزيف الأنف الخفيف في المنزل.

ما عوامل الخطر الرئيسية لنزيف الأنف؟

الأنف الجاف المستمر: يعد جفاف الأنف سببًا شائعًا لنزيف، لأن الهواء الجاف يتسبب في تقشر الأنف وتشققه، مما يجعله أكثر عرضة للنزيف عند الفرك والنفخ. يحدث هذا عادة أثناء الطقس الجاف.

كثرة التهابات الأنف: يميل الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات إلى نفخ أنوفهم بشكل متكرر، أثناء العدوى الفيروسية ، قد يتهيج الأنف من الداخل ويؤلمه.



علاج نزيف الأنف