محمد الفلاح - لأول مرة.. الأميرة البريطانية آن تظهر علنا منذ وفاة والدها

الخميس 15 أبريل 2021

ظهرت الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث والأمير الراحل فيليب، الأربعاء، علنا للمرة الأولى منذ وفاة والدها الأسبوع الماضي.



وتوفي فيليب عن 99 عاما في قلعة وندسور يوم الجمعة.

ووصلت الأميرة آن (70 عاما) وهي متشحة بالسواد وتضع نظارة شمسية إلى نادي اليخوت الملكي في كاوز بجزيرة وايت.

وقالت الأميرة آن في بيان، الأحد: "والدي كان معلمي وسندي وناقدي أيضا ولكن ما شكله من نموذج عن حياة عاشها صاحبها طولا وعرضا والعطاء عن طيب خاطر هو أكثر ما أردت أن أقتدي به".

وتابعت قائلة "سنفتقده لكنه ترك إرثا يلهمنا جميعا".