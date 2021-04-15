شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح ضرورية لكل مريض مصاب بالسكري.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري من الأمراض الشائعة بشكل كبير، ويجب على كل مريض بالسكر إجراء التغييرات الضرورية في نمط الحياة بجانب تناول الأدوية التي يصفها الطبيب، ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي والحفاظ على الوزن والنوم في الوقت المحدد، هي بعض الأشياء المهمة التي يجب على الشخص تبنيها بمجرد تشخيص الإصابة بمرض السكري من النوع الأول أو الثاني، في هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح الضرورية يجب أن يعرفها كل مريض سكر، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

نصائح مهمة لمرضى السكري

إليك بعض التغييرات المهمة التي يمكنك إجراؤها لتنظيم سكر الدم بجانب تناول أدويتك

متابعة مستوى السكر في الدم

تتبع دائمًا مستوى السكر في الدم، حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات وفقًا لذلك للحفاظ على السيطرة عليها، ويجب أن تختبر مستوى السكر في الدم بشكل متكرر حسب حالتك.

فحوصات منتظمة للعين

يمكن أن يؤدي مستوى السكر في الدم غير المنضبط أيضًا إلى العمى وغيره من المشكلات المتعلقة بالرؤية ولمنع أي نوع من تلف العين قم بإجراء فحوصات منتظمة.

اعتني بكليتيك

يمكن أن يؤثر ارتفاع مستوى السكر في الدم على كليتيك ويجعلهما يعملان بجهد أكبر بمرور الوقت يمكن أن يفسح المجال لأمراض الكلى والفشل الكلوي.

أضف الألياف إلى نظامك الغذائي

يجب على مرضى السكري تناول كميات أقل من الكربوهيدرات والمزيد من الألياف لإبطاء امتصاص الكربوهيدرات والحفاظ على مستوى السكر في الدم يجب على مريض السكر أن يأكل 50 جرامًا من الألياف يوميًا.

تناول لقاح الأنفلونزا بانتظام

يمكن لأي عدوى أن تصبح خطيرة في مريض السكري لذلك، من المهم الحصول على جميع اللقاحات في الوقت المحدد لمنع حدوث مضاعفات، بما في ذلك لقاحات الأنفلونزا.

احذر من الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر

احذر من الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم على الفور، الأطعمة مثل الموز والزبادي يمكن أن تزيد بسرعة من مستوى السكر في الدم.

اعتني بقدمك

عندما تعاني من مرض السكري، يجب أن تعتني بقدمك جيدًا يعاني حوالي 15 % من مرضى السكري من تقرحات القدم السكرية.