صحة ورشاقة

7 نصائح ضرورية لكل مريض مصاب بالسكري.. تعرف عليها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح ضرورية لكل مريض مصاب بالسكري.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري من الأمراض الشائعة بشكل كبير، ويجب على كل مريض بالسكر إجراء التغييرات الضرورية في نمط الحياة بجانب تناول الأدوية التي يصفها الطبيب، ممارسة وتناول الطعام الصحي والحفاظ على الوزن والنوم في الوقت المحدد، هي بعض الأشياء المهمة التي يجب على الشخص تبنيها بمجرد تشخيص الإصابة بمرض السكري من النوع الأول أو الثاني، في هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح الضرورية يجب أن يعرفها كل مريض سكر، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

Screenshot 2021-04-14 110559
نصائح مهمة لمرضى السكري
 

إليك بعض التغييرات المهمة التي يمكنك إجراؤها لتنظيم سكر الدم بجانب تناول أدويتك

90b20d6b01.jpg

متابعة مستوى السكر في الدم
 

تتبع دائمًا مستوى السكر في الدم، حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات وفقًا لذلك للحفاظ على السيطرة عليها، ويجب أن تختبر مستوى السكر في الدم بشكل متكرر حسب حالتك.

فحوصات منتظمة للعين
 

يمكن أن يؤدي مستوى السكر في الدم غير المنضبط أيضًا إلى العمى وغيره من المشكلات المتعلقة بالرؤية ولمنع أي نوع من تلف العين قم بإجراء فحوصات منتظمة.

اعتني بكليتيك
 

يمكن أن يؤثر ارتفاع مستوى السكر في الدم على كليتيك ويجعلهما يعملان بجهد أكبر بمرور الوقت يمكن أن يفسح المجال لأمراض الكلى والفشل الكلوي.

60eefb270b.jpg

أضف الألياف إلى نظامك الغذائي
 

يجب على مرضى السكري تناول كميات أقل من الكربوهيدرات والمزيد من الألياف لإبطاء امتصاص الكربوهيدرات والحفاظ على مستوى السكر في الدم يجب على مريض السكر أن يأكل 50 جرامًا من الألياف يوميًا.

تناول لقاح الأنفلونزا بانتظام
 

يمكن لأي عدوى أن تصبح خطيرة في مريض السكري لذلك، من المهم الحصول على جميع اللقاحات في الوقت المحدد لمنع حدوث مضاعفات، بما في ذلك لقاحات الأنفلونزا.

202104010148274827.jpg

  احذر من الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر
 

احذر من الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم على الفور، الأطعمة مثل الموز والزبادي يمكن أن تزيد بسرعة من مستوى السكر في الدم.

اعتني بقدمك
 

عندما تعاني من مرض السكري، يجب أن تعتني بقدمك جيدًا يعاني حوالي 15 % من مرضى السكري من تقرحات القدم السكرية.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا