شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتسبب فيروس كورونا فى تغيير الصوت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر فيروس كورونا في الكشف عن أعراض جديدة مع انتشاره في جميع أنحاء العالم، ومن الأعراض التي عرفناها مؤخراً تغيير الصوت المصاب بكورونا، حيث قد يؤثر الفيروس على صوتك ضمن الأعراض التي قد تستمر لفترة طويلة بعد التعافي من كورونا، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك"، وفي هذا التقرير نتعرف على الأسباب التي تجعل فيروس كورونا يتسبب في التأثير على صوتك.

أبلغ بعض مرضى كورونا عن تغير الصوت ليصبح "أجش" أو خشن، وجذور هذه الأعراض تعود إلى عواقب أخرى لفيروس كورونا.

وقال الدكتور جوزيف خبازة، طبيب أمراض الرئة والرعاية الحرجة بمستشفى كليفيلاند كلينيك: "أي عدوى في الجهاز التنفسي العلوي ستسبب التهاب مجرى الهواء العلوى، وهذا يشمل الأحبال الصوتية.. يمكن أن يحدث التهاب الحنجرة مع أي من هذه الفيروسات".

وأضاف: "فيروس كورونا نفسه يسبب الالتهاب، لكن الكثير من الأعراض الثانوية هى التى تؤدى إلى تفاقم ما يحدث".

وتابع: "عندما تصيب عدوى كورونا الجهاز التنفسي العلوي الرئتين فسوف يزداد السعال أكثر، ويكون لديك بالفعل التهاب في الحلق والحبال الصوتية من العدوى، ثم السعال الثانوي الذى يحدث يمكن أن يكون عنيفًا ومزعجًا بشكل أكبر".

على وجه التحديد يمكن أن يسبب السعال التهابًا في الحنجرة والحنجرة أو صندوق الصوت، هى عضو فى حلقك يحتوى على الحبال الصوتية، التى تتحرك للسماح بالتنفس والاهتزاز لمساعدتك على التحدث.

يؤثر هذا الالتهاب على مرونة تلك الحبال الصوتية، مما يجعلها منتفخة ومتيبسة هذا يعنى أنهم لا يستطيعون الاهتزاز بنفس القدر. ويمكن أن يؤثر ذلك على طبقة صوتك وعمقها، مما يجعله يبدو خشنًا أو حتى يقلل من صوتك ليصبح "همس".

السعال ليس هو العرض الوحيد لكورونا، الذي يمكن أن يؤثر على الحبال الصوتية، وبالتالي على صوتك بالنسبة للمرضى ذوي الحالات الأكثر خطورة فإن أحد العلاجات هو الديكساميثازون، وهو عبارة عن ستيرويد" ويمكن أن تؤدي الستيرويدات إلى زيادة ارتجاع الحمض والذى بدوره يسبب تهيجًا كيميائيًا حمضيًا مباشرًا للحلق والحبال الصوتية.

وقال الدكتور جوزيف خبازة: "أولئك الذين يتلقون أدوية السترويد، خاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل مناعية أخرى يمكن أن يصابوا أيضًا بمرض القلاع، وهو عدوى فطرية تتطور فى الفم والحلق يمكن أن تتواجد العدوى في الأحبال الصوتية، مما يسبب تهيجًا إضافيًا".

وأشار الدكتور خبازة إلى أن أى عصب في مجرى الهواء العلوي يمكن أن يتأثر بالالتهاب الناجم عن الفيروس ويشير إلى دراسة استكشفت كيف يمكن أن يتسبب فيروس كورونا في تلف العصب المبهم والذي بدوره يمكن أن يتسبب في تلف طويل الأمد للأحبال الصوتية.

وأضاف: "إذا كان العصب المبهم لا يعمل بشكل جيد فقد لا تعمل الحبال الصوتية بالطريقة التي يُفترض بها وقد تظل مغلقة عندما ينبغي فتحها يمكن أن يتسبب ذلك أيضًا في إحساس إضافي بضيق التنفس والسعال، مما يؤدى إلى استمرار دورة التهيج هذه".

في الحالات الشديدة من كورونا يمكن وضع جهاز التنفس الصناعي والذي يمكن أن يسبب مشاكل في الحبال الصوتية عند التعافي إذا كنت تستخدم جهاز التنفس الصناعي، فعليك بالفعل التعامل مع الأعراض الأخرى، بالإضافة إلى وجود أنبوب بلاستيكي يمر عبر الحبال الصوتية لمدة تصل إلى عدة أسابيع في الحالات القصوى يمكن أن يتسبب ذلك في بعض مشكلات الحبال الصوتية العالقة لبعض الوقت.

هناك أشياء يمكنك القيام بها لعلاج تغيير الصوت بعد الإصابة بكورونا.

- حافظ على رطوبتك

قال الدكتور خبازة: "إن مستقبلات السعال الجاف تزيد من السعال الذي يسبب المزيد من التهيج لذا فإن البقاء رطبًا وشرب الماء بكميات كافية يمكن أن يمنع تنشيط مستقبلات السعال".

- مستحلب الكحة والتهاب الحلق

يمكن أن تساعدك هذه مستحلبات التهاب الحلق والكحة، خاصة المحتوية على المنثول أو النعناع، حيث إنها تخدر أعصاب مستقبلات السعال وتقلل من أعراضك.

تجنب التحدث بصوت عالٍ، كلما زاد استخدامك لصوتك، خاصةً في كثير من الأحيان وبصوت مرتفع، زاد التهيج الذي يمكن أن يحدث.

نظام غذائي صحي

وقال الدكتور خبازة: "إن اتباع نظام غذائي صحي مهم في جميع المجالات، ولكنه يقلل أيضًا من مشاكل ارتداد الحمض التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع في الحلق".