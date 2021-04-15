مرض السكري.. يزيد من خطورة الموت المبكر وتضاعف عدد المرضى 4 أضعاف خلال 40 سنة

المناطق - واس

أطلقت منظمة الصحة العالمية في القمة العالمية لمرض السكري -التي تستضيفها افتراضيا حكومة كندا- ميثاقا عالميا لمرض السكري لتكثيف جهود الوقاية وتقديم العلاج لمن يحتاجونه بعد 100 عام من اكتشاف الإنسولين، ورفع مستوى الوعي بالمرض للحد من أعداد الإصابات به .

ويهدف الميثاق إلى توحيد جهود أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص حول جدول أعمال مشترك، ومن أحد المكونات الرئيسة للميثاق الابتكار العلمي مع التركيز على تطوير وتقييم التقنيات منخفضة التكلفة والحلول الرقمية لرعاية مرضى السكري .

وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم: إن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن مرض السكري، وقد تضاعف عدد المرضى به 4 أضعاف خلال الأربعين سنة الماضية، وهو المرض غير المعدي الرئيس الذي يزيد من خطورة الموت المبكر .

وأضاف أن نسبة عالية من الأشخاص الذين أصيبوا بالنوع الخطير من مرض كوفيد 19 يعانون من مرض السكري .

وأوضح ادهانوم في كلمته أن الميثاق العالمي لمرض السكر سيساعد في تحفيز الالتزام السياسي، والعمل على زيادة الوصول إلى أدوية السكري المنقذة للحياة والقدرة على تحمل تكلفتها وكذلك الوقاية والتشخيص .