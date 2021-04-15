شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة على السحور تبقيك نشيطا طوال اليوم فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السحور جزء أساسي من الصيام خلال شهر رمضان، فهو طريقة مهمة للحفاظ على مستويات الطاقة الخاصة بك على مدار اليوم، ومن أجل الحفاظ على شعورك بالشبع لفترة أطول، وخلال التقرير التالى نرصد أفضل وجبات السحور من أجل البقاء نشيطًا طوال فترة صيامك، حسبما ذكر موقع boldsky.

البيض

واحدة من أكثر الأطعمة المغذية لأنها غنية جدًا بالبروتين، البيض طريقة رائعة للبقاء ممتلئًا لفترة أطول ومذاقها لذيذ، جرب البيض المخفوق مع السبانخ والفيتا ملفوفًا في خبز التورتيلا من الحبوب الكاملة للسحور.

الأفوكادو

لأن طبق الأفوكادو غني جدًا بالألياف، ويمكن أن تساهم بشكل كبير في إنقاص الوزن وتقليل ارتفاع نسبة السكر.

الفول المدمس

أهم الأطباق على مائدة السحور، نظرا لقدرته على منح الجسم الشعور بالشبع والقدرة على مواجهة ساعات الصيام دون الشعور بجوع، يحتوي الفول على الدهون المشبعة وعلى تركيز عالٍ من الثيامين وفيتامين ك وفيتامين ب 6 والبوتاسيوم والنحاس والسيلينيوم والزنك والمغنيسيوم، مما يساعد في تحسين وظائف المخ ورفع مستويات بعض المركبات الكيميائية داخل الدماغ مثل مركب الدوبامين .

الزبادي اليوناني

الزبادي اليوناني مليء بالبروبيوتيك، ويحتوي على ضعف كمية البروتين الموجودة في الزبادي العادى، الزبادي منخفض في الكربوهيدرات ويساعد أيضًا على منع العطش.

السلمون المدخن

يعتبر سمك السلمون جزءًا أساسيًا من نظام غذائي صحي ، حيث أنه مصدر ممتاز للبروتين والفيتامينات والمعادن.