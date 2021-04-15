شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يكشف عن تصرف خاطئ يقع فيه الكثيرين خلال تناول وجبة السحور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف استشاري طب القلب والشرايين، الدكتور خالد النمر، عن تصرف خاطئ يقع فيه كثيرون عند تناول وجبة السحور. وقال في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر” إنه لتصرف خاطئ أن يتسحر الصائم في رمضان على كوبين من القهوة الأمريكية ، موضحاً أن هذا التصرف يتسبب في إدرار البول وفقدان سوائل الجسم وبالتالي العطش وارتجاع المريء وصعوبة النوم والخفقان.

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