شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة الرياضة لمدة 22 دقيقة يوميا تقلل خطر الإصابة بأعراض كورونا الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي، عن أن الالتزام بممارسة النشاط الرياضي لمدة 22 دقيقة يوميا، قد يخفض من خطر الإصابة بفيروس كورونا الشديدة، طبقا لما ورد في شبكة CNN.

واستندت الدراسة على بيانات نحو 50000 مصاب بفيروس كورونا، حيث توصلت إلى أن أولئك الذين حققوا الهدف من إرشادات النشاط البدني المتعلقة بممارسة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا من النشاط البدني المعتدل إلى القوي، كانوا أقل عرضة للإصابة بالاعراض الشديدة لفيروس كورونا ودخول العناية المركزة جراء الإصابة، مقارنة بغيرهم.

وأكدت الدراسة أن اتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية التي تستخدمها العديد من الدول، والتي تدعم قدرة النشاط البدني على تعزيز وظيفة المناعة، وتقليل الالتهابات الجهازية، وزيادة صحة الرئة والقلب والأوعية الدموية، وتحسين الصحة العقلية، وبالتالي يعمل أيضا علي خفض شدة أعراض العدوى الفيروسية.

وأشارت الدراسة إلي أن مرض كوفيد الحاد يكون ناتجا عن العديد من العوامل الصحية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والسكري والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان.

وأوضحت الدراسة أن الحد من خطر الإصابة بـكوفيد الشديد من خلال النشاط المنتظم ، لمدة 22 دقيقة يوميًا تكون قادرة علي حمايتك من مضاعفات المرض.