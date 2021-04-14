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شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للنساء الحوامل فى رمضان.. تجنبى الكافيين وأكثرى من السوائل والان مع تفاصيل الخبر
- فيما يلى.. 7 نصائح للسيدات الحوامل عند الصيام فى شهر رمضان:
1- يجب على الحامل تجنب شرب المزيد من الكافيين مثل الشاى والقهوة والمشروبات الغازية.
2- ينصح المرأة الحامل بتناول المزيد من الماء والعصائر الطبيعية حيث يساعدها ذلك كثيرًا أثناء ساعات الصيام، فمن الأفضل تناول 10 أكواب من السوائل خلال الفترة من الإفطار وحتى السحور.
3- محاولة تناول وجبة السحور قبل آذان الفجر مباشرة حتى تمنحها شعورًا بالشبع لأطولة فترة ممكنة.
4- يجب عدم الإفراط باستخدام الملح فى الطعام.
6- يُفضل تناول وجبة إضافية بين الإفطار والسحور على أن تكون صحية وغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للسيدة الحامل من فيتامينات ومعادن وغيرها.
7- تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب وكذلك الألياف من أجل تسهيل عملية الهضم.