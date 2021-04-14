شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للنساء الحوامل فى رمضان.. تجنبى الكافيين وأكثرى من السوائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الحالات الصحية التى يصعب فيها الصيام أو قد يسبب الصيام فيها العديد من المشاكل، وبالرغم أن بعض الحالات لها رخصة الإفطار فى حالة عدم القدرة على الصيام، إلا أن العديد من الأشخاص يرغبون فى أداء الصيام على أكمل الوجه، ومن بين تلك الحالات النساء الحوامل، حيث يبحثن عن النصائح اللازم اتباعها خلال صيام شهر رمضان من أجل الحفاظ على صحتها وصحة الجنين.

ويتوقف صيام النساء الحوامل فى رمضان على ما إذا كان الصيام سيضر بصحتها وصحة الجنين من عدمها، لذلك لابد من استشارة الطبيب أولًا قبل الصيام، حيث إن لكل حالة ظروف خاصة بها تختلف عن غيرها، وذلك وفقا لتقرير الموقع الطبى "healthline"

- فيما يلى.. 7 نصائح للسيدات الحوامل عند الصيام فى شهر رمضان:

1- يجب على الحامل تجنب شرب المزيد من الكافيين مثل الشاى والقهوة والمشروبات الغازية.

2- ينصح المرأة الحامل بتناول المزيد من الماء والعصائر الطبيعية حيث يساعدها ذلك كثيرًا أثناء ساعات الصيام، فمن الأفضل تناول 10 أكواب من السوائل خلال الفترة من الإفطار وحتى السحور.

3- محاولة تناول وجبة السحور قبل آذان الفجر مباشرة حتى تمنحها شعورًا بالشبع لأطولة فترة ممكنة.

4- يجب عدم الإفراط باستخدام الملح فى الطعام.

5- الحد من تناول الأطعمة المقلية والغنية بالدهون خاصة خلال شهر رمضان، حيث إنها تزيد من الشعور بالعطش أثناء الصيام.

6- يُفضل تناول وجبة إضافية بين الإفطار والسحور على أن تكون صحية وغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للسيدة الحامل من فيتامينات ومعادن وغيرها.

7- تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب وكذلك الألياف من أجل تسهيل عملية الهضم.