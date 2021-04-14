تركيا تسجل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت تركيا، الأربعاء، أعلى زيادة يومية بإصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية في بيان على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن البلاد سجلت 62 ألفًا و797 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أعلى زيادة يومية هذا العام.

ووصلت حصيلة الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 4 ملايين و25 ألفًا و557 حالة.

وأظهرت بيانات وفاة 279 مصابا بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 34734.