أول دولة أوروبية تبدأ إنتاج لقاح "سبوتنيك في" ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، الأربعاء، بدء إنتاج لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا المستجد في دولة أوروبية.

وقال الصندوق في بيان: "يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد علم الفيروسات واللقاحات والأمصال "تورلاك" عن بدء إنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك في" في صربيا".



وأضاف: "بذلك تصبح صربيا أولى دول جنوب أوروبا إنتاجا للقاح "سبوتنيك في"، وسيكون التصنيع في صربيا يفي بالمعايير الأكثر صرامة".

وأشار الصندوق إلى أنه "من الممكن في المستقبل تصدير الدواء إلى دول أخرى في المنطقة"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا بالعقار الروسي في صربيا يوم 6 كانون الثاني/يناير 2021.

ويحتل "سبوتنيك في" المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها من قبل المنظمين الحكوميين، حيث تمت الموافقة عليه في 60 دولة تقريبا، بعدد سكان إجمالي أكثر من 1.5 مليار شخص (مع الهند أصبح العدد يفوق 2.8 مليار شخص). وتم تسجيل العقار كجزء من ترخيص الاستخدام الطارئ.

ويعتبر "سبوتنيك في" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وسبق أن كشفت اختبارات سريرية أجريت على 3 مراحل أن هذا العقار آمن وفعاليته تفوق 91% في الوقاية من المرض، الأمر الذي أكدته مجلة "لانسيت" الطبية في مقال نشرته مؤخراً.

ويعتمد لقاح "سبوتنيك في" على قاعدة مدروسة بشكل جيد جيدًا لناقلات الفيروس الغدي البشري، والتي تتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود عواقب سلبية طويلة المدى. ويوفر اللقاح حماية كاملة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.