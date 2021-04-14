6 أسئلة وأجوبة حول قرار وقف لقاح "جونسون آند جونسون"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوصت الجهات الرقابية بأمريكا بالوقف المؤقت لاستخدام لقاح "جونسون آند جونسون"، لحين التحقيق في وجود علاقة بين تناوله وحدوث جلطات.

وآثار هذه القرار عده تساؤلات جمعتها ”الخليج 365”، للإجابة عليها في هذا التقرير:



أولاً: لماذا تمَّ اقتراح التوقف المؤقت؟

بعد مراجعة البيانات، وجدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ومركز السيطرة على الأمراض، ستة تقارير لأشخاص عانوا من جلطات دموية نادرة مع انخفاض الصفائح الدموية بعد تناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتمَّ اتخذا هذا القرار "بدافع من الحذر الشديد".





ثانياً: هل كان هناك سمة مشتركة تجمع المصابين بالجلطات؟

وفقاً لبيان مشترك صادر عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ومركز السيطرة على الأمراض، كانت جميع الحالات الست لنساء تتراوح أعمارهن بين 18 و48 عاماً.

وحدثت الأعراض بعد 6- 13 يوماً من التطعيم، ونوع الجلطة هو تجلط الجيوب الأنفية الوريدي الدماغي، ومن بين الحالات الست توفيت امرأة، وكانت حالة أخرى في حالة حرجة.

ويقول مركز السيطرة على الأمراض وهيئة الغذاء والدواء إن علاج هذا النوع من الجلطات يختلف عن علاج الأنواع الأخرى، وعادة يتم استخدام عقار الهيبارين المضاد للتخثر، ولكن بالنسبة لهذا النوع من الجلطات قد تكون هناك حاجة إلى علاج بديل.

ثالثا: لماذا تحدث هذه الجلطات؟

يقول روبرت جلاتر، طبيب الطوارئ في مستشفى "لينوكس هيل" في مدينة نيويورك، في تقرير نشره موقع "ميد سكيب": "ليس لدينا إجابة محددة في هذا الوقت، ولكن يبدو أنها تتضمن استجابة مناعية مرتبطة باللقاح الذي يؤثر سلباً على وظيفة الصفائح الدموية، والذي بدوره يمنع حدوث عملية التخثر الطبيعية".

ويضيف أنَّ التفسير "قد يكون مرتبطاً في النهاية بناقل الفيروس الغدي المستخدم في اللقاح نفسه".





رابعاً: لماذا يبدو أن التجلط يؤثر على النساء أكثر من الرجال؟

يقول ويليام شافنر، أستاذ الطب الوقائي وأخصائي الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة "فاندربيلت" في ناشفيل بتقرير نشره موقع "ميد سكيب": "إن هذا لم يُعرف بعد".

ويضيف: "إذا كانت مشكلة متعلقة بالمناعة، فإن النساء تميل إلى أن تكون لديهن هذه المشكلات أكثر من الرجال بشكل عام".

خامساً: ما الذي يجب أن يعرفه ويفعله الأشخاص الذين حصلوا على لقاح جونسون آند جونسون؟

يقول شافنر: "ضع في اعتبارك أن التقارير المتعلقة بجلطات الدم كانت نادرة، إذ تبلغ الاحتمالات حوالي 1 في المليون، بناءً على تقارير عن إصابة 6 حالات فقط من أصل 6.8 مليون جرعة معطاة، وهذا في الواقع دليل على حساسية نظام سلامة اللقاحات".

ومع ذلك، تقول إدارة الغذاء والدواء ومركز السيطرة على الأمراض إن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح يجب أن يكونوا يقظين تجاه الأعراض، فإذا عانيت من صداع شديد أو ألم في البطن أو ألم في الساق أو ضيق في التنفس خلال 3 أسابيع من التطعيم فاتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك.





سادساً: إلى متى سيستمر وقف الاستخدام؟

هذا أيضاً لم يُعرف بعد، ستجتمع اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين (ACIP) التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) يوم الأربعاء لمزيد من مراجعة الحالات و"تقييم أهميتها المحتملة"، وتقوم إدارة الغذاء والدواء أيضاً بمراجعة البيانات بشكل أكبر.