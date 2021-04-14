صحة ورشاقة

فرنسا تتمسك بلقاحي جونسون وأسترازينيكا ضد كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت فرنسا التطعيمات ضد فيروس المستجد "كوفيد- 19" بلقاحي شركة جونسون آند جونسون وأسترازينيكا.

يأتي ذلك برغم التقارير التي نشرت عن الآثار الجانبية النادرة التي أدت إلى جلطات دموية لدى عدد محدود من الأشخاص.

وقال المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال، الأربعاء، بعد اجتماع لمجلس الوزراء في باريس، إن سيتم تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما كما هو مخطط.

وأضاف أن الشحنة الأولى المؤلفة من حوالي 200 ألف جرعة لقاح وصلت بالفعل إلى البلاد.

وأوضح أتال أن الحكومة تواصل أيضا استخدام لقاح أسترازينيكا.

وقالت شركة الأدوية الأمريكية جونسون آند جونسون، الثلاثاء، إنها ستؤجل إطلاق لقاحها في أوروبا.

وأضافت أنها تلقت تقارير عن تجلط الوريد الجيبي بعد التطعيمات وقررت تأجيل إطلاق اللقاح.

وذكرت الشركة أنها تعمل مع خبراء وسلطات صحية للتحقيق في الحالات.

وتضررت فرنسا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 67 مليون نسمة، بشدة جراء جائحة فيروس كورونا حيث سجلت وفاة ما يقرب من 100 ألف شخص بسببها.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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