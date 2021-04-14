شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعامل مع الأنيميا فى رمضان.. افطر على التمر وتجنب المنبهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مرضى فقر الدم (الأنيميا) من أكثر الحالات الصحية التى قد تواجه العديد من المشاكل أثناء صيام شهر رمضان فى حال عدم الالتزام بتعليمات الطبيب، وكذلك اتباع النصائح الصحية التى تساعدهم كثيرًا فى أداء فريضة الصيام دون أى مضاعفات، حيث إنه وفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين"، هناك العديد من النصائح يجب أن يلتزم بها مرضى الأنيميا خاصة فى شهر رمضان.

- فيما يلى.. 7 نصائح لمرضى الأنيميا عند صيام شهر رمضان:

1- الإفطار على التمر فهو مفيد جدًا خاصة لمرضى الأنيميا لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد، كما أن الإفطار على التمر مفيد جدًا بشكل عام لأنه يُهيئ المعدة بشكل جيد لاستقبال الطعام وأيضًا لاحتوائه على نسبة سكريات تعمل على ضبط مستوى سكر الدم.

2- ينصح مرضى الإنيميا بالإكثار من تناول الخضراوات الورقية مثل الجرجير والخس والكرنب والملوخية على الفطار والسحور، لأنها تحتوى على نسبة عالية من حمض الفوليك والحديد التى تمده بالنشاط والطاقة.

3- يجب أن يحرص مريض الإنيميا على تناول أطعمة تحتوى على كميات عالية من الحديد سواء خضراوات أو فاكهة أو بقوليات، حيث يمكنه تناول الفاصوليا البيضاء فهى غنية بالحديد والفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة الجسم وتعوضه عما فقده أثناء الصيام.

4- الحرص على تناول إفطار متوازن ومزيج من العناصر الغذائية مثل السلطة مع الشوربة وتضمين أطعمة تحتوى على الحديد مثل السبانخ والكرنب وغيرها.

5- لابد من أن يحرص مريض الإنيميا على تناول وجبة غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية اللازمة فى السحور، حيث إنها وجبة مهمة تساعدنا فى الصمود خلال الصيام فى نهار رمضان، فمن المهم أن تتضمن وجبة السحور بروتينات وكربوهيدرات كما لا مانع من إضافة العسل الأسود الغنى بالحديد.

6- تجنب تناول المنبهات التى تحتوى على الكافيين مثل الشاى والقهوة لأنها تعيق امتصاص الجسم للحديد بما يضر بصحة مرضى الأنيميا.

7- تناول حفنة من المكسرات يوميًا فهى مفيدة لمرضى الأنيميا لأنها غنية بالحديد والفيتامينات والعديد من العناصر الغذائية الأخرى المفيدة لصحة الجسم.