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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعامل مع الأنيميا فى رمضان.. افطر على التمر وتجنب المنبهات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
- فيما يلى.. 7 نصائح لمرضى الأنيميا عند صيام شهر رمضان:
2- ينصح مرضى الإنيميا بالإكثار من تناول الخضراوات الورقية مثل الجرجير والخس والكرنب والملوخية على الفطار والسحور، لأنها تحتوى على نسبة عالية من حمض الفوليك والحديد التى تمده بالنشاط والطاقة.
3- يجب أن يحرص مريض الإنيميا على تناول أطعمة تحتوى على كميات عالية من الحديد سواء خضراوات أو فاكهة أو بقوليات، حيث يمكنه تناول الفاصوليا البيضاء فهى غنية بالحديد والفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة الجسم وتعوضه عما فقده أثناء الصيام.
4- الحرص على تناول إفطار متوازن ومزيج من العناصر الغذائية مثل السلطة مع الشوربة وتضمين أطعمة تحتوى على الحديد مثل السبانخ والكرنب وغيرها.
6- تجنب تناول المنبهات التى تحتوى على الكافيين مثل الشاى والقهوة لأنها تعيق امتصاص الجسم للحديد بما يضر بصحة مرضى الأنيميا.
7- تناول حفنة من المكسرات يوميًا فهى مفيدة لمرضى الأنيميا لأنها غنية بالحديد والفيتامينات والعديد من العناصر الغذائية الأخرى المفيدة لصحة الجسم.