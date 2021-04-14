ما هو سبب الجوع المستمر؟ دراسة تكشف السر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أبريل 2021 07:22 مساءً - منذ ساعتين

كشفت دراسة جديدة، سرا جديدا وراء الشعور بالجوع طوال الوقت.

وبينت الدراسة، التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نقلا عن دورية “نيتشور ميتابوليزم”، أن “الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام ينتهي بهم الأمر بالشعور بالجوع، وبالتالي يأكلون مئات السعرات الحرارية أكثر من غيرهم”.

وجمع باحثون من كينغز كوليدج لندن، بيانات عن مستويات السكر في الدم وغيرها من المؤشرات الصحية من 1070 شخصا يتناولون وجبة إفطار عادية ووجبات أخرى.

وتوصل الباحثون، إلى أن الانخفاض في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام هو سبب معاناة بعض الأشخاص لمشكلات في وزن الجسم، حتى في ظل اتباع الأنظمة الغذائية التي تتحكم في السعرات الحرارية.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الأشخاص، الذين عانوا من انخفاض كبير في مستويات السكر في الدم، كانوا أكثر شعورا بالجوع بنسبة 9% وقاموا بتناول وجبتهم التالية قبل الآخرين بحوالي نصف ساعة.

ويقول الباحثون، إن الفهم الأعمق لعملية التمثيل الغذائي بشكل منفرد لكل شخص على حدة هو أمر ضروري بخاصة عندما يتعلق الأمر بالتخطيط لنظام غذائي يهدف لتحسين الحالة الصحية.