شكرا لقرائتكم خبر عن صيام رمضان.. ما الوقت المناسب لتناول القهوة والشاى بعد وجبة الإفطار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول كوب من القهوة أو الشاى عقب الإفطار في شهر رمضان، من أهم العادات التي يحرص عليها الملايين رغبة في الحصول على جرعات الكافيين عقب يوم شاق من الصيام.

وتعد تلك العادة من أكثر العادات الضارة علي صحتك، وطبقا لتقرير نشر في موقع تايمز اوف انديا، كشف عن مخاطر تناول مشروبات الكافيين عقب تناول وجبة الإفطار في رمضان.

وتكمن مخاطر تناول الشاى بعد وجبة الإفطار في رمضان، في احتوائه علي المركبات الفينولية التى تعمل على امتصاص الحديد بالمعدة، لذا قد يؤدى إلى زيادة المضاعفات على مرضى الأنيميا.

ونصح الخبراء بتناول كوب الشاى بعد مرور ساعتين من تناول وجبة الإفطار في رمضان، حتي لا يتداخل مع عملية امتصاص العناصر الغذائية التي تحتاج إليها لنظامك الغذائي .

كما يمكنك استبدال الشاى الأسود بتناول الشاى الأخضر او أى نكهات أخرى منه لأنها تعمل على تحسين الهضم ولا تؤثر على مستويات الحديد داخل جسمك.

وتناول كوب الشاى عقب الإفطار قد يلحق بك أضرارا عديدة مثل اضطرابات القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.

كما ينصح بتناول كوب القهوة بعد مرور ساعتين من وجبة الإفطار، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكافيين الذي قد يؤدى إلى إفراز العصارة في المعدة وانتفاخ بالبطن.