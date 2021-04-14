شكرا لقرائتكم خبر عن الشوربة مكون أساسى فى إفطار رمضان.. ترطب جسمك وتشعرك بالشبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحساء أو الشوربة وجبة سريعة وساخنة تقدم الكثير من الفوائد الصحية، يمكنك وضع مجموعة متنوعة من المكونات في وعاء الطهي للحصول على أنواع شوربة مختلفة وتحمل الكثير من الفوائد للجسم، تشمل أصح أنواع الشوربة التي تحتوى على مكونات طازجة قليلة الدسم مع قليل من الملح والدهون الزائدة، وتعد الشوربة من الوجبات الأساسية على مائدة إفطار شهر رمضان الكريم لما تقدمه من فوائد صحية، حيث يبدأ الصائمون في تناولها كبداية لطعامهم لتهدئة الجهاز الهضمى.

ووفقا لتقرير لموقع healthline هناك خطوات تجعل الشوربة صحية، وهى:

خطوات للحصول على شوربة صحية في رمضان

عند تحضير الشوربة بالمكونات الصحيحة، يمكن أن يكون طبقًا صحيًا حقًا مع العديد من الفوائد الغذائية، الشوربة المصنوعة من مرق العظام أو الخضار أو اللحوم توفر الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية، مثل الكولاجين، كما أنها تقدم نكهة رائعة مع تقليل الدهون والسعرات الحرارية المضافة إلى الحد الأدنى، بالإضافة إلى ذلك، يعد تناول الشوربة طريقة سهلة ولذيذة لزيادة تناول الخضراوات.

يرتبط تناول كميات كبيرة من الخضراوات بانخفاض خطر زيادة الوزن ، وهو عامل خطر للإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان علاوة على ذلك ، توفر الخضراوات العديد من الفوائد الصحية بسبب محتواها العالي من الفيتامينات والمعادن والألياف والمركبات النباتية.

وهناك بعض المكونات التي يجب الابتعاد عنها عند تحضير الشوربة مثل المكثفات والتوابل والتي قد تزيد من محتوى السعرات الحرارية والصوديوم في حساءك وتحولها إلى وجبة غير صحية إلى حد ما.

فوائد تناول الشوربة في رمضان

تساعد على التحكم في الوزن، تشير الدراسات إلى أن تناول السعرات الحرارية اليومية يميل إلى أن يكون أقل للأشخاص الذين يتناولون الشوربة، أظهرت الدراسات أيضًا أن تناول الحساء قد يقلل من الجوع ويزيد من الشبع قد يكون هذا جزئيًا بسبب العوامل المعرفية، حيث يعتقد الناس أن الحساء سيجعلهم ممتلئين قد تحتوي بعض أنواع الحساء أيضًا على نسبة عالية من الألياف التي تزيد من الشعور بالامتلاء عن طريق تأخير إفراغ المعدة السرعة التي تفرغ بها معدتك بعد الأكل وزيادة حجم المعدة عن طريق امتصاص الماء والتورم بمجرد دخولها إلى المعدة.

ويؤدي تأخير إفراغ المعدة وزيادة حجم المعدة إلى أن تصبح معدتك ممتلئة لفترة أطول ، مما يؤدي إلى تقليل الجوع، كما يساعدك تناول الشوربة على البقاء رطبًا، الماء ضروري لصحتك ، وقد يأتي إجمالي استهلاكك من الماء من مياه الشرب أو الماء في المشروبات أو الماء في الطعام كما هو الحال بالنسبة للحساء والفواكه والخضراوات.