شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد السوبيا فى رمضان.. تُقلل من الشعور بالعطش وتسهل عملية الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر السوبيا أحد المشروبات المفضلة لدى العديد من الناس على سفرة الإفطار خلال شهر رمضان، بجانب الكركديه والتمرالهندى وغيرها من المشروبات التى نتناولها عند آذان المغرب لنروى عطشنا بعد ساعات طويلة من الصيام، وللسوبيا العديد من الفوائد الصحية وغنية بالعناصرالغذائية كما تمنحنا الانتعاش بمجرد تناولها واستعادة نسبة كبيرة من السوائل التى تفقدها أجسامنا خلال الصيام.

مشروب السوبيا

وفقا لتقرير موقع "healthline" تحتوى السوبيا على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وهو مشروب ذو لون أبيض ويتم صناعته من الشعير مع الخبز الجاف أو الشوفان ويضاف إليه السكر وجوز الهند والحليب ويقدم باردًا.

تعرف على فوائد السوبيا خاصة خلال شهر رمضان:

1- تقلل من الشعور بالعطش أثناء الصيام.

2- تعمل على تقوية الجهاز المناعى للشخص نظرًا لاحتوائها على فيتامين (هـ).

3- مفيدة جدًا خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى القولون، حيث تعتبر السوبيا من الملينات الطبيعية.

4- تساعد السوبيا فى تسهيل عملية الهضم.

5- تعتبر السوبيا علاج جيد جدًا للإمساك.

6- تقلل من مستويات الكوليسترول الضار فى الجسم.

7- تعتبر السوبيا منشطة جدًا لعمل الغدة الدرقية نظرًا لاحتوائها على فيتامين (أ).

8- تمد الجسم بالطاقة والحيوية التى يفتقدها خل ساعات الصيام.

9- تعتبر السوبيا مشروب ممتاز للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم (الأنيميا) فهى تعمل على زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء.

10- تعطى السوبيا شعورًا بالشبع والإمتلاء وهو ما يفيد الشخص أثناء ساعات الصيام الطويلة.

وينصح العديد من خبراء التغذية بعدم الإفراط بتناول مشروب السوبيا، فإلى جانب الفوائد العديدة لهذا المشروب اللذيذ، إلا أن له أضرار حال الإفراط بتناولها أهمها زيادة الوزن نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية، وقد يؤدى الإفراط فيه أيضًا إلى الإسهال والشعور بآلام فى المعدة.