طبيبة روسية: فيروس كورونا المستجد قد يصيب المرضى بمشاكل في الجهاز الهضمي

محمد الفلاح - الأربعاء 14 أبريل 2021

قالت طبيبة روسية إن فيروس كورونا المستجد قد يصيب المرضى بمشاكل في الجهاز الهضمي، ويفاقم التهاب المعدة المزمن.



وأوضحت الطبيبة الروسية، يوليا كوكوفينا، المساعدة في قسم أمراض الجهاز الهضمي في جامعة ميتشنيكوف الحكومية، أن كثيرا من مصابي كورونا أصبحوا يعانون من آلام في البطن، بالإضافة للمغص، والحرقة والانتفاخ والغازات.

وأكدت الطبيبة أن تأثير الفيروس لا يكون فقط في الجهاز الهضمي وإنما يتسبب أيضا بالإجهاد، الأمر الذي يتسبب بضرر بعض الأعضاء، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

يذكر أن كبير أطباء الجهاز الهضمي في موسكو، دميتري بوردين، كان قد طلب بشكل خاص من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي بتوخي الحذر عند الإصابة بفيروس كورونا، لما له من دور في مضاعفة الأعراض عليهم.