شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبوك تشارك شبكة بودكاست عربية لعرض القصص الملهمة بالشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار جهودها التحريرية التي تستمر لمدة شهر، أعلنت فيسبوك عن شراكة مع شبكة البودكاست العربية الرائدة، صوت، لتسليط الضوء على رواد المجتمعات الملهمين من العالم العربي والتحدث حول استخدامهم لمجموعة تطبيقات فيسبوك- فيسبوك، إنستجرام، واتساب- لصالح الأعمال الخيرية وجمع التبرعات والموارد خلال شهر رمضان الكريم.

يمكن أن تكون المجتمعات منقذةً لحياة الكثيرين حين لا يتمكن البشر من التواجد قرب بعضهم البعض بشكل فعلي، وبمساعدة صوت، تهدف فيسبوك إلى إبراز القصص الإيجابية العديدة في العالم العربي والتي تعكس التكاتف المجتمعي في المنطقة. وبالتالي كل حلقة سيتم عرضها في بودكاست «بإيجابية» الذي تستضيفه رانيا الكردي، وستسلط الضوء على دور مجموعة مجتمع رقمي، ومنها على سبيل المثال FoodBlessed، منظمة غير هادفة للربح في لبنان تواجه الفقر الغذائي في لبنان بينما تناقش وتزيد الوعي حول مخلفات الطعام.

منظمة أخرى هي أطفال مفقوده Missing Children، وهي منظمة أهلية في مصر للأطفال المفقودين، والتي تدعو الأعضاء إلى التبرع لدور الأيتام حول مصر، وكذلك سوا للتنمية والإغاثة SAWA for Development and Aid في لبنان التي تعمل مع اللاجئين السوريين لمساعدتهم على استعادة الكرامة، وامتلاك زمام أمورهم وحياتهم مرةً أخرى.

وقالت راوية عبدالقادر، مديرة الاتصالات في فيسبوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «من المعتاد في أوقات الأزمات أن نرى أفضل ما في البشر، والسبل المذهلة لتوظيف التكنولوجيا. مجموعات المجتمعات تلك تعد نماذج للأفراد والمجموعات التي تساعد بعضها البعض عبر منصاتنا. نحن فخورون بإبراز عملهم والاحتفاء به عبر شراكتنا مع صوت.»

وقال رمزي تسدل، الرئيس التنفيذي لصوت ميديا: «البودكاست هي طريقة ممتازة للتواصل مع المجتمعات على الإنترنت. ولذلك عملنا مع فيسبوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإبراز النماذج الرائعة للمجتمعات على الإنترنت والقوة الإيجابية للتنظيم المجتمعي. يعتمد المواطنون في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار والتواصل، ومن خلال هذا البودكاست، وجدنا بعض الأمثلة الجيدة للتأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه المجتمعات على الإنترنت. وبصفتنا رائد في الإنتاج الصوتي الرقمي، نحن فخورون بالعمل مع شركة تكنولوجية رائدة لتقريب البشر من بعضهم البعض».

في كل عام، في جميع أنحاء العالم العربي، يُحدِث شهر رمضان المبارك تغييراً في حياة الناس، والأعمال الخيرية التي يقومون بها، وكيف يمنحون الدعم لبعضهم البعض. على مدى العام الماضي، شهدت فيسبوك اتحاد المجتمعات المحلية معاً لمد يد العون للآخرين من خلال الأعمال الصالحة والخيرية.

في الواقع، انضم أكثر من 6.5 مليون شخص يعيشون في تركيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مجموعات ذات صلة بشهر رمضان تم إنشاؤها في عام 2020، بما في ذلك مجموعات وصفحات فيسبوك، والمنظمات غير الحكومية التي تدعو إلى التضامن لجمع التبرعات لمن هم في حاجة إليها.

للاستماع إلى صوت، ابحث عن صوت في تطبيق البودكاست الخاص بك، أو قم بزيارة https://www.sowt.com. يمكنك الاستماع إلى البودكاست على Spotify وSoundCloud وCastbox وDeezer.