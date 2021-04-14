شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل هرمون FSH يساعد في اكتشاف مشاكل الإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيس تحليل FSH مستوى هرمون (FSH) في عينة الدم، وهذا الهرمون يتم إنتاجه بواسطة الغدة النخامية وله وظائف عديدة فهو يساعد في التحكم في الدورة الشهرية عند النساء وعند الرجال يتحكم في عدد الحيوانات المنوية، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية تحليل FSH واستخداماته لاكتشاف مشاكل الإنجاب، وفقاً لموقع " healthlinkbc".

يساعد هرمون FSH في التحكم في الدورة الشهرية وإنتاج البويضات بواسطة المبايض عند النساء، وتختلف كمية هرمون FSH طوال الدورة الشهرية للمرأة وتصل إلى أعلى مستوياتها قبل إطلاق البويضة (الإباضة).





وفي الرجال يساعد هرمون FSH على التحكم في إنتاج الحيوانات المنوية عادة ما تظل كمية هرمون FSH عند الرجال ثابتة.

يتم قياس كميات هرمون FSH والهرمونات الأخرى (الهرمون اللوتيني والإستروجين والبروجسترون) في كل من الرجل والمرأة لتحديد سبب عدم قدرة الزوجين على الإنجاب (العقم).

يمكن أن يساعد مستوى FSH في تحديد ما إذا كانت الأعضاء الجنسية الذكرية أو الأنثوية (الخصيتين أو المبايض) تعمل بشكل صحيح.



تحليل هرمون_FSH

لماذا يطلب الطبيب تحليل FSH

يمكن إجراء تحليل FSH للأسباب التالية:

- معرفة سبب العقم يستخدم اختبار FSH بشكل شائع للمساعدة في تقييم:

-إمدادات البويضات للمرأة (احتياطي المبيض).

-انخفاض عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل.

-المساعدة في تقييم مشاكل الدورة الشهرية، مثل فترات الحيض غير المنتظمة أو الغائبة (انقطاع الطمث) يمكن أن يساعد ذلك في تحديد ما إذا كانت المرأة قد مرت بسن اليأس.

-تحديد ما إذا كان الطفل يمر بمرحلة البلوغ المبكر (وتسمى أيضًا البلوغ المبكر) يكون البلوغ مبكرًا عندما يبدأ في الفتيات الأصغر من 9 سنوات والأولاد الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات.

-تحديد سبب عدم تطور السمات أو الأعضاء الجنسية في الوقت المناسب (تأخر البلوغ).

-المساعدة في تشخيص بعض اضطرابات الغدة النخامية ، مثل الورم.

يمكن أن تؤثر مرحلة الدورة الشهرية للمرأة على النتائج، لذلك من المهم معرفة اليوم الأول من آخر دورة شهرية لك وقت إجراء الاختبار