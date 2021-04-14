ما هو تأثير الإصابة بفيروس “كورونا” على المعدة؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ 43 ثانية

آخر تحديث: 14 - أبريل - 2021 5:08 مساءً

أصبحت أعراض الإصابة بفيروس “كورونا” تظهر بشكل أكبر لدى الأشخاص المصابين به، وزاد تأثير الإصابة بشكل كبير على المعدة، لتصبح أكثر شيوعا.

وبات الأشخاص المصابون بالفيروس يعانون من أعراض واضحة ومشاكل في المعدة، بحسب ما صرحت الطبيبة الروسية، يوليا كوكوفينا، المساعدة في قسم أمراض الجهاز الهضمي في جامعة ميتنيكوف الحكومية، في مقابلة مع موقع doctorpiter.

وقالت الطبيبة إن المصابين بالفيروس ظهرت لديهم مشاكل في الجهاز الهضمي بالإضافة لتفاقم إلتهاب المعدة المزمن لدى أشخاص معينين.

وبحسب الطبيبة فإن الكثيرين أصبحوا يعانون من آلام في البطن بالإضافة للمغص، والحرقة والانتفاخ والغازات.

وأكدت الطبيبة بأن تأثير الفيروس لايكمن فقط على الجهاز الهضمي وإنما يتسبب أيضا بالإجهاد، الأمر الذي يتسبب بضرر بعض الأعضاء.

يذكر بان كبير أطباء الجهاز الهضمي في موسكو، دميتري بوردين، كان قد طلب بشكل خاص من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الهاز الهضمي بتوخي الحذر عند الإصابة بفيروس كورونا، لما له من دور في مضاعفة الأعراض عليهم.