إطلاق ميثاق عالمي لمكافحة مرض السكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت منظمة الصحة العالمية، ميثاقا عالميا لمرض السكري لتكثيف جهود الوقاية وتقديم العلاج لمن يحتاجونه.

جاء ذلك خلال القمة العالمية لمرض السكري، التي تستضيفها افتراضيا حكومة كندا، بهدف رفع مستوى الوعي بالمرض والحد من أعداد المصابين به.



ويهدف الميثاق إلى توحيد جهود أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص حول جدول أعمال مشترك، مع التركيز على تطوير وتقييم التقنيات منخفضة التكلفة والحلول الرقمية لرعاية مرضى السكري.

وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم إن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن مرض السكري، وقد تضاعف عدد المرضى به 4 أضعاف خلال الأربعين سنة الماضية، وهو المرض غير المعدي الرئيس الذي يزيد من خطورة الموت المبكر.

وأضاف أن نسبة عالية من الأشخاص الذين أصيبوا بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد يعانون من مرض السكري.

وأوضح أدهانوم في كلمته أن الميثاق العالمي لمرض السكر سيساعد في تحفيز الالتزام السياسي، والعمل على زيادة الوصول إلى أدوية السكري المنقذة للحياة والقدرة على تحمل تكلفتها وكذلك الوقاية والتشخيص.