دولة تطعم 94% من سكانها البالغين ضد كورونا خلال أسبوعين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طعمت مملكة بوتان الصغيرة بمنطقة الهيمالايا معظم السكان البالغين بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، خلال فترة تزيد قليلا على أسبوعين.

وذكر مسؤولون، الأربعاء، أن عدد سكان بوتان الصغير بالإضافة إلى أسابيع من التخطيط والتدريب، يبدو أنه ساهم في نجاح برنامج التطعيم في البلاد.



وتم إعطاء إجمالي 475 ألفا و651 شخصا في البلاد، الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا الذي تبرعت به الهند في الفترة من 27 مارس/آذار الماضي إلى 12 أبريل/نيسان الجاري.

وقال وزير الصحة في بوتان، باندوب تشيرينج، إن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم يمثل "62.2% من إجمالي السكان و94.2 % من السكان المؤهلين (البالغين)".

وسجلت بوتان 927 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة حتى الآن.

ومملكة بوتان هي دولة في جنوب آسيا، تقع في الطرف الشرقي من جبال الهيمالايا. يحدها من الجنوب والشرق والغرب جمهورية الهند، وإلى الشمال جمهورية الصين الشعبية.