رجيم النقاط في رمضان

بيروت - نادين محمد - رجيم النقاط ليس حمية جديدة ولكن فعاليته مضمونة إذا اتّبعته بحذافيره. ولكن السؤال: هل يمكن اتباع هذا الرجيم خلال شهر رمضان؟ الإجابة نعم. حيث أنهّ لا فرق إذا كنت تتناولين المقدار المسموح به كل يوم أو كل اسبوع، في الفترة الممتدة ما بين الإفطار والسحور، أو خلال النهار. المهم أن تحسبي النقاط جيداً وتتبعي كافة النصائح التي سنمدك بها هنا.

رجيم النقاط

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عليك إجراء حساباتك جيداً وعد نقاطك بالشكل الصحيح لكي تخسري تلك الكيلوغرامات الزائدة التي تزعجك، ثم أن تحافظي بعد ذلك على وزن مستقر. إذاً ليس عليك سوى أن تتبعي حمية النقاط التي ابتكرها اختصاصي علاج أمراض السكري الإيطالي غيدو راتزولي. الأمر ببساطة يستند إلى نظام غذائي غني بالدهون لكن لا يحتوي على الكثير من الكربوهيدرات.

هنا، يتعين عليك أن تتبعي لائحة تحتوي على مجموعة من الأطعمة التي يحمل كل منها عدداً من النقاط التي وضعها الطبيب. فماذا عن هذا الرجيم؟ وما هي مبادئه؟



مبدأ الحمية

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اعلمي أنّك في حال اكتفيت بتناول وجبات توفر لك من 40 إلى 60 نقطة، فإن النحافة ستكون مضمونة. ومع 60 نقطة يومياً سيصبح وزنك مستقراً.

إذاً، تناولي حصتك من النقاط الـ60 لمدة 6 أيام متواصلة، وفي اليوم السابع تناولي ما يحلو لك. لكن اعلمي أنه ليس عليك حساب معدل النقاط بشكل يومي، بل في نهاية كل أسبوع. لذا، إذا اتبعت نظاماً غذائياً يحتوي على 50 نقطة يومياً، فهذا يعني 350 نقطة أسبوعياً، أي خسارة تدريجية للوزن الزائد. أما إذا تناولت أطباقاً تحمل 40 نقطة يومياً، فيكون مجموع نقاطك الأسبوعية 280، ما يعني خسارة سريعة للوزن.

فوائد رجيم النقاط

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- لا تعتبر هذه الحمية قاسية، إذ يمكنك أن تتمتعي بنوع من الحرية التي تحتاجين إليها خلال اختيار الوجبات. ولا تنسي اليوم السابع، هو موعدك مع كل ما تشتهين من الأطعمة. لكن اعتدلي!

- ضعي لائحة تحتوي على الأطعمة التي ستتناولينها على امتداد الأيام الستة خلال الأسبوع، فهذا يساعدك على ضبط النقاط وعلى الحصول على النتيجة المرجوة.

- لا تحتوي هذه الحمية على نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات. هذا صحيح، إلا أنه غني بالدهون، ما يعني الكثير من الطاقة.



إنتبهي!

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بالرغم من أن حمية النقاط قد تبدو سهلة التطبيق وعملية، إلا أنها تدفع الجسم إلى امتصاص الكثير من الدهون. لذا، من الضروري أن تتحكمي باستهلاكك الأطعمة التي تحتوي على هذه المواد ولا سيما المشبعة منها. ويحذر بعض الاختصاصيين الأشخاص الذين يعانون من تصلب الشرايين من إدخال الدهون المشبعة إلى أطباقهم في حال اتباعهم هذه الحمية. لذا، يُنصح هؤلاء بتناول أطعمة لا تحتوي على الكثير من مصادر الطاقة، مع استهلاك السكريات والدهون سهلة الهضم بطريقة معتدلة.



طريقة حساب النقاط المسموح بها

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في حال لاحظت أنك لم تخسري أياً من كيلوغراماتك الزائدة خلال الأسبوع الأول، فهذا قد يعني أنك أخطأت حساباتك ولم تلتزمي بالعدد المطلوب من النقاط. كما قد يشير ذلك إلى أن زيادة الوزن لديك ناجمة عن خلل في الغدد الصماء. ولكن كيف تعرفين كم هو عدد النقتط السموح بك تناولها؟

في حمية النقاط الفرنسية، كل حصة تمثل عددًا معينًا من النقاط المسموحة للشخص خلال اليوم. وتتحدد النقاط المسموحة للشخص بحسب النوع، الوزن، الطول، معدل الحركة والعمر، بحيث لا تقل عدد النقاط اليومية عن 18 ولا تزيد عن 22، ويمكن للشخص الذي يتبع هذه الحمية أن يتناول ما يريد خلال اليوم، بشرط ألا يتعدى حصته من النقاط.

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هناك 5 عوامل تحدد عدد النقاط المسموحة يوميًا ويتم حسابها كالتالي:



النوع:

الرجل = 14 نقطة

المرأة = 7 نقاط

الوزن:

من79 كيلو لأكثر = 7 نقاط

من 58 كيلو لغاية 79 كيلو = 5 نقاط

الطول:

أقل من 161 سم = نقطة

أكثر من 161 سم = نقطتان

معدل الحركة:

قليل الحركة = 0 نقاط

حركة متوسطة = نقطة

حركة نشيطة = نقطتان

العمر:

12 - 20 سنة =5 نقاط.

21 - 35 سنة =4 نقاط.

36 - 50 سنة =3 نقاط.

51 – 65 سنة = نقطتان

طريقة الحساب:

إذا كان وزنكِ 69 كيلوجرامًا، وطولكِ 168 سم، وعمركِ 28 سنة، معدل الحركة متوسط، فحسابك كالتالي:

امرأة = 7 نقاط

الطول= نقطتان

العمر = 4 نقاط

الوزن = 5 نقاط

معدل الحركة = نقطة

أي معدل النقاط المسموح لكِ يوميًا = 19 نقطة

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حساب الأطعمة بالنقاط

كابتشينو 100 ملل = 1 نقطة

مسحوق الكاكاو (بدون سكر) 1 ملعقة = صفر والملعقة الثانية 1 نقطة

الشاي بجميع أنواعه بأي كمية = صفر

علبة الشاي المثلج (Ice Tea 330) ملل = 2.5 نقطة

بذر الكتان / خشخاش / اليقطين (القرع العسلي) / السمسم / عباد الشمس 10 جرام = 1.5 نقطة

مردقوش = صفر (ليس معني هذا المبالغة في تناول المادة بأي صورة)

الشمر = صفر

الخردل = صفر

التوابل بجميع أنواعها = صفر

كمون = صفر

القرفة = صفر

الزعتر المجفف الكمية غير محدودة = صفر

عصير الليمون على الأكل أو السلطات = صفر

زبادي 150 ملل = 2 نقطة

جبن فيتا 30 جرام = 2 نقطة

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جبن موزاريلا لايت 30 جرام = 1 نقطة

جبن موزاريلا 30 جرام = 2 نقطة

جبن مع قشدة طازجة 30 جرام = 4 نقاط

جبن خالي الدسم الدهون 200 جرام = 1.5 نقطة

المايونيز 1 ملعقة شاي (5 جرام) = 1 نقطة

المايونيز لايت 2 ملعقة شاي (10 جرام) = 1 نقطة

الأرز المطبوخ بجميع أنواعه 100 جرام = 2 نقطة

الأرز وجميع أنواع الخام = 2 نقطة

الذرة المطبوخة 100 جرام = 1.5 نقطة

الفشار 20 جرام = 1 نقطة

خبز القمح 100 جرام = 4 نقاط

خبز الأبيض 100 جرام = 4 نقاط

الشعير حبوب 40 جرام = 2.5 نقطة

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قطعة خبز الذرة (حوالي 250 جرام) قطعة واحدة = 2.5 نقطة

القمح والحبوب المطبوخة 100 جرام = 2 نقطة

القمح والحبوب خام 30 جرام = 2 نقطة

النشاء 1 ملعقة كبيرة = 1 نقطة

الدقيق والقمح المطحون 1 ملعقة = 1 نقطة

الكسكسي (المبروم) المطبوخ 100 جرام = 2 نقطة

الكسكسي الخام 30 جرام = 2 نقطة

التوست الأبيض الواحد = 2 نقطة

التوست الأسمر الواحد = 1 نقطة

فطيرة الفواكة 100 جرام = 5.5 نقطة

البيتيفور 15 جرام = 1.5 نقطة

المعجنات 20 جرام = 2 نقطة

عجينة البيتزا 20 جرام = 1.5 نقطة

البقلاوة 30 جرام = 3 نقاط

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الكرز 100 جرام = 1 نقطة

التين الطازج 2 حبة 100 جرام = 1 نقطة

التمور الجافة 20 جرام 3 حبات = 1 نقطة

التمور الطازجة 40 جرام 3 حبات = 1 نقطة

عصير البرتقال (غير المحلى) 200 ملل = 1 نقطة

عصير العنب غير محلى 200 ملل = 1 نقطة

عصير الفواكه غير محلى 200 ملل = 1 نقطة

عصير الأناناس غير محلى 200 ملل = 1 نقطة

عصير الجزر 1 كوب 250 ملل = 1 نقطة

عصير الطماطم 1 كوب 250 ملل = 0.5 نقطة

صلصة الطماطم الصناعية 15 جرام = 0.5 نقطة

الفجل بأي كمية = صفر

اللفت أي كمية = صفر

الفلفل الحلو بجميع الألوان وبأي كمية = صفر

الفلفل الحار بأي كمية = صفر

البازلاء المطبوخة 100 جرام = 2 نقطة

البامية أي كمية = صفر

البقدونس بأي كمية = صفر

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النعناع بأي كمية = صفر

الفاصوليا الطازجة بأي كمية = صفر

السبانخ الطازجة والمعلبة = صفر

الكرنب = صفر

الجزر الطازج = صفر

الكرفس = صفر

الخيار= صفر

الباذنجان = صفر

الشبت = صفر

الثوم = صفر

زيتون أسود 2 حبة = 0.5 نقطة

زيتون أخضر 5 حبات = 0.5 نقطة

مخلل الملفوف = صفر (مع مراعاة التقليل من الملح لتحفيزه الجسم علي تخزين الدهون)

الفطر الطازج = صفر

البسكويت الحبة 10 جرام = 1 نقطة

الشوفان 30 جرام = 2 نقطة

دونات حبة 57 جرام = 5.5 نقطة

اللوز كرواسون 50 جرام = 5 نقاط

كرواسون الشوكولاتة 60 جرام = 5.5 نقطة

كرواسون غير ذلك 1 قطعة 47 جرام = 4 نقاط

كعكة الشوكولاتة محشوة قطعة صغيرة 35 جرام = 3.5 نقطة

الكعكة 50 جرام = 5.5 نقطة

مكعب ماجي واحد = 0.5 نقطة

4 ملاعق أرز كبسه = 2 نقطة

ملعقة لحم مفروم = 2 نقطة

كوب فشار = 3 نقاط

وحدة شريحة مرتديلا = 2 نقطة

بيبسي عادي = 3 نقاط

إندومي كيس واحد = 6 نقاط

3 حبات تمر = 1 نقطة

كيس صغير شابورة بر أمريكانا = 2 نقطة

22 حبة بسكويت دجستيف = 3 نقاط

حبة نقانق = 2 نقطة

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شيبسي لييز الصغير = 3 نقاط

3 ملاعق فول = 1 نقطة

ربع رغيف حب أسمر = 2 نقطة

وحده شريحة توست أسمر = 1 نقطة

ربع رغيف بر نخالة = 1 نقطة

بسكويت مالح 10 جرام قطعة = 1 نقطة

بسكويت كل الأنواع 10 جرام = 1 نقطة

الشيكولاتة 15 جرام = 2 نقطة

التوفي (الحلوى) 10 جرام = 1 نقطة

حساء الخضار مع اللحم 250 ملل = 2 نقطة

حساء الخضار مع الشعيرية 250 ملل = 0.5 نقطة

حساء الطماطم مع زلابية والشعيرية 250 ملل = 2.5 نقطة

حساء الطماطم مع اللحم 250 ملل= 2 نقطة

حساء البازلاء مع السجق 250 ملل = 5 نقطة

حساء البازلاء 250 ملل = 2 نقطة

حساء البصل بأي كمية = صفر

حساء مع البقدونس بأي كمية = صفر

البازلاء والجزر المعلبة / المجمدة 150 جرام = 1 نقطة

البازلاء والجزر المطبوخة / المجمدة 150 جرام = 2 نقطة

السلمون المدخن 50 جرام = 2 نقطة

السردين المعلب في صلصة طماطم 100 جرام = 4.5 نقطة

السردين المعلب بالزيت 100 جرام = 4.5 نقطة

السردين الطازج 120 جرام = 3.5 نقطة

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الروبيان مقشر 120 جرام = 2 نقطة

الحبار 120 جرام = 2 نقطة

سمك الترس 120 جرام = 2 نقطة

سمك السلمون المرقط، والمدخن 50 جرام = 2 نقطة

سمك السلمون 120 جرام الطازج = 3.5 نقطة

السمك النهري 120 جرام = 1.5 نقطة

التونة المعلبة في محلول ملحي 100 جرام = 2 نقطة

التونة المعلبة بالزيت 100 جرام = 4 نقاط

شرائح الدجاج 100 جرام = 2 نقطة

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ربع دجاجة صدر أو ورك بالجلد = 5.5 نقطة

ربع دجاجة صدر أو فخذ بدون الجلد = 4 نقطة

الدجاج المفروم 100 جرام = 4 نقاط

الكبد، وجميع أنواع 100 جرام = 3 نقاط

لحم البقر واللحوم المدخنة 50 جرام = 1 نقطة

مرقه الدجاج 250 ملل = 2 نقطة

مرقة اللحم 250 ملل = 3 نقطة

الحمص 100 جرام = 2 نقطة

العدس الجاف 30 جرام = 2 نقطة

العدس المطبوخ 120 جرام = 2 نقطة

الفول المجفف الخام 30 جرام = 1.5 نقطة

الفاصوليا البيضاء (المطبوخة) 120 جرام = 2 نقطة

سلطة بطاطس مع المايونيز 100 جرام = 2. 5 نقطة

البطاطس المقلية والمجمدة والمعاد تسخينها بالفرن (نصف مقلية) 100 جرام = 4 نقطة

البطاطس المقلية 100 جرام = 8.5 نقطة

الفلافل 100 جرام = 7.5 نقطة

زيت زيتون بكر ممتاز 4 ملل = 1 نقطة

الصويا، عباد الشمس 4 ملل = 1 نقطة

جبنة قليلة الدسم وحده = 1 نقطة

كوب لبن خالي الدسم = 1 نقطة

حبة معمول = 2 نقطة

ملعقة طحينة سائلة = 2 نقطة

علبة مشروم (فطر) = 2 نقطة

ذرة معلبة (كبيرة) = 3 نقطة

بيتزا قطعة من حقت البيت = 4 نقاط

السمكة المشوية قد الكف = 4 نقاط

جبنه كرفت المعلبة الزرقاء الصغيرة = 4 نقاط

كاس صغير دقيق أبيض = 5 نقاط

3 ملاعق كبيرة صلصة الطماطم = 1 نقطة

4 ملاعق كشري = 2 نقطة

فاصوليا حمراء العلبة الكبيرة = 3 نقاط

قطعة لازانيا باللحم = 6 نقاط

فراولة 12 حبة = 1 نقطة

خبز برجر أبيض = 4 نقاط

ربع كوب بقسماط = 2 نقطة

أصبع واحد كفتة = 3 نقاط

قطعة بسبوسة متوسطة = 5 نقاط

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تشيز كيك المثلث = 8 نقاط

جبنة شرائح قليلة الدسم = 1 نقطة

برجر لحم مشوي واحدة = 5 نقاط

لحم برجر سمك واحدة = 3 نقاط

صامولي بر حبة واحدة = 2 نقاط

صامولي عادي أبيض واحدة = 3 نقاط

دجاجة مشوية كاملة = 20 نقطة

كباب حبة واحدة = 3 نقاط

ملعقة جبنة كرفت السائلة = 3 نقاط

قطعه مكرونة بشاميل = 7 نقاط

3 ملاعق طعام سليق = 1 نقطة

ربع كوب كاتشب = 1 نقطة

زبدة الفول السوداني 2 ملعقة شاي 10 جرام = 1.5 نقطة

الزبيب 10 جرام = 0.5 نقطة

الفستق محمص، المالح 12 قطعة 10 جرام = 1.5 نقطة

اللوز 7قطع (10 جرام) = 1.5 نقطة

البندق 7 قطع (7 جرام) = 7 نقاط

جوز الهند 15 جرام = 2.5 نقطة

مزيج من المكسرات 10 جرام = 1.5 نقطة

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