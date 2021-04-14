شكرا لقرائتكم خبر عن هل يبتعد مريض السكر عن التمر نهائياً؟.. «النمر» يجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن الحالة التي يجب فيها على مريض السكر الابتعاد عن تناول التمر نهائيا.
وقال النمر عبر”تويتر”: إن تناول التمر يعتمد على وزن المريض ورياضته اليومية، ومدى تحكمه في السكري.
وأضاف: “إذا كان وزنه زائد ولا يتحرك نهائياً فيبتعد عن التمر، وإذا كان وزنه طبيعي وسكره متحكم فيه وذو رياضة يومية فيحسب عدد التمرات من سعراته الحرارية اليومية”.
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