«هندسة الإسكندرية» و«الفضاء المصرية» توقعان اتفاقية لإنشاء معمل للأقمار الصناعية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة في جامعة الاسكندرية، والدكتور محمد العراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إتفاقية التعاون بين الجانبين لإنشاء معمل للأقمار الصناعية التعليمية داخل كلية الهندسة في جامعة الإسكندرية.

وقال عميد كلية الهندسة، إن المعمل يشمل نموذج قمر صناعي تعليمي لتطبيقات الاتصالات والاستشعار عن بعد والبيئة الفضائية، بالإضافة إلى أجهزة محاكاة وتشغيل الأقمار الصناعية ومعدات تشغيل التجارب العلمية على القمر الصناعي ووحدة محاكاة المحطة الأرضية، بالإضافة إلى توفير منهج كامل لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء وسيتم ربط المعمل بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية.

حضر مراسم توقيع اتفاقية انشاء معمل للأقمار الصناعية، الدكتور مجدي عبدالعظيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور تامر حلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

"هندسة الاسكندرية" و"الفضاء المصرية" توقعان اتفاقية لإنشاء معمل للأقمار الصناعية التعليمية (صور)

"هندسة الاسكندرية" و"الفضاء المصرية" توقعان اتفاقية لإنشاء معمل للأقمار الصناعية التعليمية (صور)

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