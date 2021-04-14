شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد لعصير التمر الهندى.. منها تعزيز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عصير التمر الهندى من العصائر الطبيعية المنعشة فى شهر رمضان، لحتوائه على فيتامين ب والكاروتين وفيتامين ج والبوتاسيوم والمغنيسيوم، كما أنه يستخدم كتوابل لبعض المأكولات نظرا لمذاقة، وللتمر الهندى العديد من الفوائد الصحية حسبما ذكرى موقع stylecraze.

1. ملين طبيعى

عصير التمر الهندى ملين خفيف، يستخدم لعلاج اضطرابات الصفراء، ويساعد الجسم على محاربة الالتهابات الفيروسية مثل البرد والحمى.

2. العناية بالعين

يمكن استخدام عصير لب التمر الهندى لعلاج التهاب الملتحمة، يتم تحضير قطرات العين، بالطريقة التقليدية باستخدام بذور التمر الهندى لعلاج متلازمة جفاف العين.

3. الحفاظ على صحة المعدة

يعالج عصير التهمر الهندى أمراض الأمعاء الالتهابية مثل التهاب القولون التقرحى، ومرض كرون، ويساعد لب التمر فى علاج قرحة المعدة وأحماض المعدة.

4. مفيد لمرضى السكرى

يحتوى عصير لب التمر الهندى على خصائص تمنع الكربوهيدرات، وهذا يقلل مستويات الجلوكوز فى الدم لمرض السكرى بعد الوجبات، كما يساعد على خفض مستويات السكر فى الدم، ويمنع الضرر التأكسدى فى البنكرياس المرتبط السكرى.

5. تعزيز جهاز المناعة

يحتوى عصير التمر هندى على مضادات الأكسدة المفيدة للصحة، كما أنه يحسن جهاز المناعة والمشاكل الأخرى المتعلقة به مثل البرد والسعال وإلإنفلونزا وغيرها.

6. الحفاظ على صحة القلب

هذا العصير له القدرة على منع عملية أكسدة الكوليسترول، والتى يمكن أن تمنع الالتصاق بجدران الشرايين وانسدادها، ما يؤدى إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وارتفاع مستويات الكوليسترول فى الدم.