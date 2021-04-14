كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أبريل 2021 01:34 مساءً - أثبتت الدراسات الحديثة أن الأم العصبية تنشئ طفلاً عصبياً، ولذلك فلا تتوقعي أن يكون طفلك هادئاً إذا كنت تتصفين بالعصبية والتوتر وضيق الصدر طيلة الوقت، ولذلك فقد التقت " الخليج 365" بالاختصاصية النفسية الدكتورة ضحى سعدون، لكي تضع لك خطوات لتتخلصي من عصبية طفلك، وقبل ذلك التخلص من عصبيتك التي تنتقل له كالآتي.

أسباب عصبية الطفل

تتعد أسباب العصبية عند الأطفال

عصبية وتوتر الأم تنتقل إلى الطفل.

المشاكل الزوجية بين الوالدين وكثرة المشاحنات والمشاجرات بينهما، وعدم شعور الطفل بالاستقرار العائلي.

كثرة تدليل الطفل والإفراط في تلبية طلباته مهما كانت.

الإفراط في عقاب الطفل وعدم منحه فرصة ليعبر عن نفسه وممارسة طفولته، وتفريغ طاقته.

التفريق بين الأبناء في المعاملة، وتفضيل أحدهما على الآخر مما يورث الطفل الذي يشعر بهذا الفرق العصبية والتوتر، وعدم الهدوء بل قد يقوم بأعمال تخريب وإيذاء من حوله.

أسباب صحية لعصبية الطفل

قد يعاني الطفل من مشاكل في الغدة الدرقية

وجود مشاكل في الغدة الدرقية لدى الطفل.

إصابة الطفل بنوبات الصرع.

وجود الديدان في أمعاء الطفل مما يسبب له الألم ويسبب عصبيته.

شعور الطفل بالملل أو الجوع أو البرد في مرحلة الطفولة المبكرة.

معاناة الطفل من مشاكل في اللوزتين، أو وجود زوائد لحمية في الأنف.

معاناة الطفل من عسر الهضم والتلبكات الهضمية.

أعراض عصبية الطفل

من أعراض العصبية قضم الأظافر

قد لا تعرفين أن هناك بعض الأعراض التي تدل على أن طفلك عصبي، وتظل معاناته بل إنها قد تؤثر على شخصيته في المستقبل، ولذلك عليك مراقبة هذه الأعراض جيداً في حال تكرارها.

من هذه الأعراض الظاهرة هز الرجلين باستمرار.

رمش العين في تلاحق ملحوظ ومستمر دون سبب صحي.

مص الأصابع أو قضم الأظافر.

قرض الأقلام والمحايات.

تحريك زوايا الفم.

تحريك الرقبة وهزها إلى اليمين أو اليسار أو إلى الخلف بحركات مستمرة.

خطوات للتخلص من عصبية الطفل

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