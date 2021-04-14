7 نصائح للعناية ببشرة الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أبريل 2021 01:34 مساءً - جلد الأطفال أرق وأكثر عرضة للتهيج، لكنه شديد المرونة، كما أن أفضل نصائح العناية ببشرة الطفل هي الأبسط. وهو الأكثر فعالية، وليست مكلفة.

منال الحاج

منال الحاج، خبيرة تجميل وعناية بالبشرة، من عيادة "كيلة" للتجميل، تعطي للأمهات تفاصيل عن طريقة العناية ببشرة أطفالهن.

اختاري منتجات ذات مكونات قليلة

أحسني اختيار المنتجات

امسحي الملصقات وانتبهي أن المنتج لا يحتوي على البارابين أو الفورمالديهايد أو العطور، فهي تحتوي على روائح يمكن أن تكون مزعجة للطفل.

المنظف: يجب أن يكون خالياً، من المواد الكيماوية التي توضع في الصابون، فأنت لا تحتاجين إلى رغوة؛ حتى تكون بشرة طفلك نظيفة.

الشامبو: الذي لا يُدمِع العينين، هو الأفضل.

كريم الحفاضات: استخدمي الفازلين أو كريم أكسيد الزنك.

المناديل المبللة: اختاري التي لا تحتوي على الكحول، ويمكن أن تؤدي المناديل المبللة أحياناً إلى تهيج بشرة الطفل. الخيار الأكثر أماناً هو الماء ومنشفة الوجه.

المرطب: الفازلين هو المعيار الذهبي، إنه دهني ولكنه رخيص وفعال، خاصةً ضد مشاكل الجلد مثل الأكزيما.

منظفات الغسيل: إن الأنواع المصنوعة للأطفال جيدة لكن حاولي أن تختاري منها الخالية من العطور. ولا تتركي أي أثر من المنظف عليها.

لا تكثري من الحمامات

لا تكثري من الحمامات

لتجنب التهيج والجفاف، يحتاج طفلك بعد السنة، ثلاثة حمامات في الأسبوع، كحد مقبول، ولكن في كثير من الأحيان يكون من الجيد تنظيف الأوساخ والبكتيريا، اعتماداً على الموسم والرطوبة ومدى تأثيرها.

وحتى يسقط الحبل السري، اغسلي مولودك بإسفنجة باستخدام قطعة قماش نظيفة ورطبة. ركزي على التجاعيد، التي تحتوي على الجلد الميت. (الإبط والرقبة والركبتين وخلف الأذنين وأصابع القدم والأعضاء التناسلية). حيث تؤدي ملامسة من حوله له إلى نمو البكتيريا على بشرته، وهذا يمكن أن يجعل طفلك الصغير ذا رائحة مزعجة قليلاً.

وإذا كان لدى طفلك شعر، اغسليه بالشامبو يومياً في كل حمام؛ حتى لا تتراكم القشور الدهنية أو الصفراء، والتي تسمى (غطاء المهد)، وافركي فروة رأس مولودك بأطراف أصابعك. جيداً

وقبل الاستحمام املئي حوضاً وضعي فيه منشفة، فليس من الجيد أن يجلس طفلك في الماء والصابون"؛ لأن ذلك قد يجفف الجلد. ويمكنك تجنب زيوت الاستحمام؛ حتى لا يتعرض طفلك لخطر الانزلاق.

غيري الحفاضات كثيراً

غيري الحفاضات

لتتجنبي حالات طفح الحفاضات المتسخة، فعندما يأكل الأطفال، يتغوطون بعد فترة وجيزة. ولمنع الاحتكاك، استخدمي كريم الترطيب عند كل تغيير. وضعي طبقة سميكة منه، واختاري منه الخالي من المعطر.

واستخدمي المناديل العادية عندما يكون هناك براز؛ لأن المناديل المعطرة، فيها مواد حافظة تهيج الجلد.

احمي جلده من اللعاب

احمي جلده من اللعاب

عندما يرضع الأطفال ويأكلون يسيل لعابهم. واللعاب يحتوي على إنزيمات يمكن أن تهيج الجلد. تزداد المشكلة سوءاً عندما تبلل البشرة وتجف مراراً وتكراراً. لذا قبل إطعام طفلك، حاولي دهن وجهه بالفازلين. امسحيها بقطعة قماش قطنية ناعمة عندما ينتهي وقت الوجبة وأعيدي وضع المرطب.

احمي طفلك من الشمس

احميه من أشعة الشمس

يؤدي التعرض المبكر لأشعة الشمس فوق البنفسجية إلى تعريض الأطفال لخطر الإصابة بسرطان الجلد في وقت لاحق من حياتهم وخاصة الرضع، الذين تحتوي بشرتهم الجديدة تماماً على نسبة أقل من الصبغيات التي تحميها من أشعة الشمس.

في الأشهر الستة الأولى، حاولي تجنب التعرض للشمس في أي وقت. بالنسبة للأطفال من جميع الأعمار، حاولي ألا تعرضيهم للشمس القوية بين الساعة 10 صباحاً و 3 مساءً، جربي حمل تيشيرت في الشمس. سترين مقدار الضوء الذي يمر عبره فعندما تخرجون في نزهة، استخدمي مظلة لعربة الأطفال، وألبسي طفلك أكماماً طويلة، استخدمي قبعة واسعة الحواف تغطي وجهه ورقبته.

واختاري واقياً مناسباً للشمس حتى للأطفال الصغار. وكوني حذرة عندما تضعينه حول أعينهم وفمهم. أعيدي وضعه كل ساعتين أو عندما يبتل جسم الطفل.