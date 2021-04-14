أسماء مواليد مستوحاة من أجواء رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أبريل 2021 01:34 مساءً - خلال شهر رمضان المبارك قد يصادف أن يكون موعد قدوم مولودك إلى الحياة، ولذلك فأنت تريدين أن توثقي هذا اليوم وسوف تخبرين طفلك أنه ولد في شهر عظيم ولذلك فيمكنك أن تفعلي ذلك بكل بساطة لو كان اسم مولودك مناسباً لهذا الشهر وموحياً بأجواء الشهر الكريم، وقد قررت " الخليج 365" مساعدتك بجمع هذه الباقة من الأسماء المستوحاة من شهر رمضان فتابعيها معنا كالآتي.

هلال: حالة من حالات القمر، وبرؤيته يثبت صوم رمضان.

بدر: حالة من حالات القمر وهو تمام القمر وجماله.

هلال رمضان

تهاليل: وهو الدعاء والتقرب إلى الله، ومفردها تهليلة.

تسابيح: مفردها تسبيحة وقول سبحان الله، وهو صورة من صور الذكر في رمضان وكل الأيام.

سحر: الجزء الأخير من الليل وهو وقت السحور.

قدر: نسبة إلى ليلة القدر وحيث تقدر الأقدار من الرب الجبار.

تسمية

فجر: لحظة بدء يوم جديد وبداية صوم يوم جديد.

سلام: راحة ومحبة وطمأنينة.

إيمان: توحيد وعبادة.

توحيد وعبادة

رمضان: اسم الشهر العظيم، وأسماه العرب كذلك حيث كانت الأرض ترمض من شدة الحر.

قمر: القمر الذي نتتبع حالاته لنحدد صومنا وفطرنا خلال شهر رمضان.

تسمية

تراويح: صلاة تصلي في البيوت والمساجد وهي من النوافل في رمضان.