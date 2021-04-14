أفكار مسابقات رمضانية للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أبريل 2021 01:34 مساءً - شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركات على الجميع، وحتى يتعلق الأطفال بهذا الشهر، وتثبت في نفوسهم قيمته، ويعتادون منذ الصغر على الاحتفاء به، يمكن تقديم أفكار فعاليات رمضان، ليستفيد منها الجميع وخاصة الصغار، فتعم علينا فرحة لها نكهتها الخاصة في هذا الشهر. مي الكركي، اختصاصية تربوية، تقترح على الأهالي إجراء هذه المسابقات لأطفالهم في رمضان.

مسابقات التعود على الصيام

التعود على الصيام

يكون ذلك من خلال عمل مسابقة تزيد جائزتها كلما زادت عدد ساعات الصوم، بحيث يبدأ تعويد الطفل على الصيام في سن التحاقه بالمدرسة.

مسابقات المعلومات في رمضان

معلومات عن القرآن

يمكن إقامة مسابقات يومية يجمع فيها الأطفال معلومات كل يوم عن جزء من أجزاء القرآن الثلاثين وتكون الجائزة من حق كل من اشترك وحاول جمع المعلومات، وهي فرصة لتقريب الأطفال من كتاب الله.

مسابقات التعاون في رمضان

تقديم المساعدة

يمكن عمل بعض المسابقات مع الأطفال بتقديم جوائز رمزية لمن يقدم المساعدة لغيره، ومن يعاون ربة المنزل على مهامها، ويوفر لها الوقت والجهد، حيث يمكن الاستعانة بهم في الأمور التي تناسب أعمارهم.

مسابقات الخير في رمضان

فعل الخير

يمكن إقامة مسابقة لكن تكون جوائزها هنا بالثناء فقط حتى لا يعتاد الطفل على انتظار مقابل لعمل الخير، والمسابقة تكون في إخراج مبلغ صغير من مصروفه صدقة، أو الاشتراك في توزيع الطعام على الفقراء، او إعداد وتغليف الأطعمة للمحتاجين.

مسابقات الجار في رمضان

الطعام للجار

يمكن عمل أطعمة وحلويات للجيران وتوزيعها عليهم، وحث الأطفال على مراعاتهم ومراعاة أبنائهم، و الرحمة باليتيم منهم، والفقير.

أسئلة مسابقات رمضانية للأطفال

البحث عن إجابات

يمكن للآباء الذين يودون استغلال تلك الفرصة أن يعلموا أولادهم الكثير من المعلومات والآداب والأخلاق الإسلامية، على شكل أسئلة واستفسارات، ليبحث عنها الأطفال ويجيبون عليها، ومن أفكار تلك الأسئلة:



ما هي أصغر سورة في القرآن.

ما هي السور التي سميت باسم حيوانات في القرآن.

ما هو الطائر الذي ذكر في القرآن.

ما هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم كاملاً.

من هم بنات النبي.

هل كان للنبي اولاد ذكور.

أين دفن النبي صلى الله عليه وسلم.

ما هي المساجد التي يرتحل إليها.

ما اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم الذي رباه.

إلى أي مكان يحج المسلمين.

من هو ثاني الخلفاء الراشدين.

ما هي حادثة الفيل.

ما هو ترتيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين الخلفاء الراشدين.

من حكم المسلمين بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم أخوة.

من هو خاتم الأنبياء.

في أي عام ولد النبي.