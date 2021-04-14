3 تمارين رياضية سهلة في المنزل لتعزيز النشاط

بيروت - نادين محمد - يمكن 3 تمارين رياضية سهلة ان تساعد على تعزيز النشاط وتحفيز القدرة على اداء المهمات المنزلية وتلك التي ترتبط بالأعمال المهنية التي يتم القيام بها عن بعد. ومن الممكن ممارسة هذه التمارين في المنزل من دون الحاجة الى الذهاب الى النادي الرياضي، علماً انها تتطلب اداء بعض الحركات البسيطة والتي لا تستدعي بذل الكثير من الجهود. اذاً من المهم تعلم 3 تمارين سهلة لتعزيز النشاط والقدرة على اداء الاعمال بنجاح.

تمارين لتعزيز النشاط

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من المهم جداً تعلم طريقة تطبيق 3 تمارين تساعد على تعزيز النشاط وتحفز القدرة على اداء الاعمال المنزلية والمهنية بنجاح. ومن الممكن فعل هذا بسرعة ولهذا من السهل تكرار الامر مرات عدة يومياً من اجل الحصول على المزيد من الفائدة.

التمرين الاول

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من الممكن ممارسة هذا التمرين مع اعتماد وضعية الجلوس وهو سهل جداً ولا يتطلب بذل جهد متعب. لكن يجب القيام به في مكان يمنح الشعور بالارتياح اي بعيداً عن ضجيج العمل.

1 يجب الجلوس على مقعد مريح مع تثبيت الظهر على مسنده الخلفي من دون الضغط عليه.

2 من المهم في هذه الحالة الشعور بالارتياح والاسترخاء.

3 يترك الذراعان متدليين على جانبي الجسم من دون شد عضلاتهما.

4 يجب ايضاً في هذه الحالة مدّ الساقين الى الامام وإبقاء الرأس منحنياً الى الخلف.

5 ومن المهم الحرص على تنفس الهواء بعمق ولفظه ببطء. فهذا يساعد على تحرير الجسم من التوتر وعلى استعادة النشاط.

التمرين الثاني

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1 من اجل اداء هذا التمرين يجب الوقوف مع الحفاظ على وضعية ظهر مستقيمة جداً.

2 يجب تركيز وزن الجسم على القدم اليسرى من دون احداث ضغط كبير عليها منعاً للشعور بالالم.

3 يجب ارجاع الساق اليمنى الى الخلف.

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4 بعد هذا يتعين على من يقوم بهذا التمرين يحمل الأثقال وأن يقوم بتحريكها بطريقة ما.

6 ويجب الحفاظ على هذه الوضعية لأطول مدة ممكنة ثم القيام بالحركة نفسها بطريقة معاكسة. فهذا يساهم في شد الجزء العلوي من الجسم ويساعد على التخلص من التشنج الذي ينتج عن الجلوس لمدة طويلة أمام شاشة الكومبيوتر.

التمرين الثالث

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1 في هذه الحالة يجب الوقوف مع ابعاد القدمين احداهما عن الاخرى في موازاة الكتفين.

2 توضع اليدان خلف الظهر على ان تكون الذراعان مستقيمتين.

3 يتم حني منطقة الحوض قليلاً الى الامام.

4 يجب تنشق الهواء بعمق مرات عدة اثناء اداء التمرين.

5 تمد الذراعان الى الامام ثم توضع اليدان على الرأس.

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6 يتم الحفاظ على هذه الوضعية لأطول مدة ممكنة على ان يتم بعد هذا استعادة الوضعية الاساسية ثم تكرار التمرين. ويمكن حمل الاثقال وتحريكها.

ومن اجل الاستفادة من هذه التمارين من المهم تكرارها مرات عدة اسبوعياً وبشكل منتظم. كذلك من الضروري، في موازاة ممارسة 3 تمارين لتعزيز النشاط والقدرة على اداء المهمات المنزلية والمهنية بنجاح مع الحفاظ على التوازن بينها، الحرص على اتباع نظام غذائي صحي يخلو من الدهون الضارة كما من السكريات. فهذا يساهم في تخليص الجسم من السموم التي يمكن ان تسبب الشعور بالتعب والارهاق عند القيام بأي حركة.



