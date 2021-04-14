بيروت - نادين محمد - تكثر الدراسات التي تناولت موضوع مرض السكري والتداعيات الصحية للصيام على صحة مرضى السكري سواء كان مصاباً بالسكري من النوع الأول أو من النوع الثاني.

يسمح لمرضى السكري بالامتناع عن الصيام في شهر رمضان المبارك، لكن كون الصيام يعني الكثير لهم ويصر بعضهم عليه رغم ظروفهم الصحية، يعتبر قرار الصيام فردياً في هذه الحالة ولا يمكن التعميم. لكن في كل الحالات لا بد من التشديد على أهمية استشارة الطبيب أولاً للتأكد مما إذا كانت حالته تسمح بذلك والحصول على كافة التعليمات الطبية اللازمة".

يجب على مرضى السكري في رمضان أن يضعوا لأنفسهم نظاماً غذائياً خاصًا بالشهر الفضيل والامتناع عن التمر والسكريات والعنب والحلويات والتين مع الإكثار من تناول الخضروات مثل الفجل والجرجير والطماطم وتناول كميات معتدلة من البروتينات. والمواظبة على تناول جرعات الأنسولين بانتظام كل 16 أو 12 ساعة ، وإذا لم يصاحبه أي تشنجات ورعشة فلا مانع من صيامه.

نصائح لمرضى السكري في رمضان

​

في حال سمح الطبيب بالصيام لمريض السكري، من الضروري أن يلتزم بخطوات أساسية لتجنب أية مخاطر أو مضاعفات يمكن أن تنتج عن الصيام في مثل حالته:

-في حال اتباع العلاج بالأنسولين من المفترض تخفيض الجرعة قبل بدء الصيام بناء على تعليمات الطبيب.

-قد تكون ثمة حاجة إلى تغيير نوع علاج الأنسولين المتبع أيضاً.

-لا ينصح بجرعات الأنسولين المختلطة مسبقاً في الصيام.

-قبل بدء الصيام يجب التركيز على الأطعمة بطيئة الامتصاص أي تلك التي يكون مؤشر السكر فيها منخفضاً. وبالتالي من المهم التركيز في هذه المرحلة على الأرز البسمتي في الوجبة والخضر والفاكهة.

​

-يجب الحرص على فحص معدل السكر في الدم أكثر من العادة خلال النهار في هذا الشهر.

-في موعد الإفطار يجب تناول كميات صغيرة من الطعام وتجبنب الاطعمة الدسمة والحلويات

​

-من المهم الحرص بشكل خاص على وجبة السحور وعلى تناول وجبة مباشرةً قبل موعد الإمساك وبداية الصيام

-بعد انتهاء الصيام وفي موعد الإفطار يجب الإكثار من تناول المشروبات الخالية من السكر وتلك الخالية من الكافيين تجنباً لجفاف السوائل في الجسم.

فوائد الفلفل الاحمر لضبط السكري

​

يعمل الفلفل الأحمر على تعزز فقدان الوزن، يعتبر تناول وجبة خفيفة من الفلفل الأحمر الطري منخفض السعرات الحرارية بشكل استثنائي، وهو وسيلة فعالة لإنقاص الوزن بطريقة صحية على مائدة رمضان؛ لأن استهلاك الفلفل يساعد على تنشيط التوليد الحراري، وزيادة معدل الأيض؛ فهو يساعد على تعزيز فقدان الوزن.

اقرئي أيضاً:نصائح هامة لمرضى القولون والسكري والقرحة في شهر رمضان

عن الفوائد الأخرى للفلفل الأحمر؛ فهو يساعد على ضبط مرض السكري؛ لكونه غنياً بالألياف الغذائية والمواد الغذائية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ويساعد تناول الفلفل على مائدة رمضان أيضاً في السيطرة على مستويات السكر في الدم؛ للحد من الكولسترول السيئ ويساعد الجسم من أي أمراض خاصة أمراض القلب، والفلفل الأحمر يعمل على تحسين الهضم وتشجيع محتوى الألياف في الفلفل الأحمر ومحاربة الإمساك.