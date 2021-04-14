شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق سريعة لزيادة مساحة تخزين «آيفون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في الآونة الأخيرة انتشرت شائعة مفادها أن شركة آبل قد تقدم خيار تخزين 1 تيرابايت على طرازات آيفون 13 برو iPhone 13 Pro في وقت لاحق من هذا العام، وهي شائعة رحب بها الكثير من الأشخاص الذين اعتبروا شركة آبل كانت تاريخيا بخيلة بشكل مدهش عندما يتعلق الأمر بالتخزين على هاتف آيفون.

وحسب موقع «BGR» وعلى الرغم من أن هذه زيادة مرحب بها عن الأيام التي كان يتعين فيها على العديد من الأشخاص الاكتفاء بسعة 16 جيجابايت، إلا أن الواقع هو أن 64 جيجابايت في عصر اليوم ليست كافية ببساطة، خاصة عندما تأخذ في الاعتبار التطبيقات التي تستهلك الكثير من التخزين، والصور عالية الدقة، وفيديو K4.

وهناك بعض الحيل الصغيرة التي يمكنك الاستفادة منها في تفريغ مساحة على آيفون وهي:

تنظيف تطبيق الرسائل:

إذا كان الشخص عرضة لإرسال أو استقبال ملفات فيديو كبيرة أو حتى صور للأصدقاء والعائلة، فيمكن للرسائل أن تستهلك بسهولة سعة التخزين.

ولإصلاح هذه العقبة، يتم الانتقال إلى الإعدادات ثم تخزين آيفون ثم التمرير لأسفل إلى تطبيق الرسائل.

وعند تحديده، يكون هناك خيار لمراجعة المرفقات الكبيرة، مع إشارة إلى مقدار التخزين الذي تستهلكه المرفقات. وإذا حُدد هذا الخيار، فيمكن استعراض كل مرفق أرسله أي شخص لك عبر الرسائل وحذفه على أساس كل ملف على حدة عن طريق التمرير إلى اليسار على المرفق الذي تريد حذفه.

وللحفاظ على الرسائل ببطء ولكن بثبات من شغل مساحة مرة أخرى في المستقبل، يمكنك التبديل بين ميزة مثل حذف الرسائل من المحادثات القديمة بعد عام أو 30 يومًا. يمكنك الوصول إلى هذه الميزة بالانتقال إلى الإعدادات ثم الرسائل ثم الاحتفاظ بالرسائل، وهنا يتم تعيين الإعداد الافتراضي على «إلى الأبد» ولكن يمكن تغييره.

إلغاء تحميل التطبيقات غير المستخدمة:

تسمح هذه الميزة الرائعة من آيفون بحذف التطبيقات من جهاز آيفون وتنزيلها مرة أخرى في وقت لاحق.

ويجب ملاحظة أنه سيتم حفظ أي مستندات وبيانات مرتبطة بالتطبيق حتى لا تفقد أي معلومات على الإطلاق. ويعد هذا حلاً رائعًا عندما تحتاج إلى أكبر قدر ممكن من مساحة التخزين.

وللاستفادة من ذلك الانتقال إلى الإعدادات ثم عام، واختيار التخزين، ثم تمكين إعداد «إلغاء تحميل التطبيقات غير المستخدمة». وخاصة إذا كان الشخص يميل إلى تنزيل عدد كبير من التطبيقات ونسيانها، فهناك إهدار كبير من مساحة التخزين من قبل التطبيقات التي لم تستخدم.

إزالة الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة نهائيًا:

عند حذف الصور أو مقاطع الفيديو من تطبيق الصور لا تتم إزالتها تلقائيًا من آيفون. على العكس من ذلك، يذهبون مؤقتًا إلى ألبوم يسمى تم حذفه مؤخرًا.

والفكرة وراء ذلك هي أن شركة أبل تمنح 30 يومًا لاستعادة أي صور أو مقاطع فيديو ربما تكون قد حذفت عن طريق الخطأ.

ومع ذلك، يمكن حذف هذه الملفات يدويًا عن طريق فتح تطبيق الصور وتحديد الألبومات والتمرير لأسفل إلى ألبوم المحذوفة مؤخرًا.

وبمجرد الوصول، يمكنك النقر على «تحديد» في الزاوية اليمنى العليا ثم «حذف الكل» في الزاوية اليسرى السفلية.