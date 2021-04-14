شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد التين المجفف فى رمضان عديدة.. منها الحفاظ على صحة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوائد التين المجفف في رمضان لا حصر لها، فهو من أهم مكونات الخشاف الذى يتناوله الكثيرون في رمضان، والتين المجفف يمكن أن يكون وجبة خفيفة صحية يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، لذا في هذا التقرير نتعرف على فوائد التين المجفف في رمضان، وفقاً لموقع "food ndtv".



فوائد التين المجفف

فوائد التين المجفف في رمضان

فوائد التين المجفف في رمضان تشمل ما يلى:

إنقاص الوزن

نظرًا لأن التين مصدر جيد للألياف، فقد وجدت الأبحاث أنه يمكن أن يساعد في إدارة الوزن لأن الأطعمة الغنية بالألياف لها تأثير إيجابي تشكل الألياف جزءًا أساسيًا من نظامنا الغذائي اليومي، لا تعتبر الألياف مفيدة لجهازنا الهضمي فحسب، بل تم ربطها أيضًا بتقليل خطر الإصابة بالسرطان ومرض السكري من النوع الثاني.

وأكد الخبراء أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف تجعلنا نشعر بالشبع لفترة طويلة وهذا هو سبب ملاءمتها بسهولة لاستراتيجيات إنقاص الوزن، وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يمكن تساعد في التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة.

يخفض ضغط الدم

التين المجفف مصدر جيد للبوتاسيوم وهو معدن مهم وضروري للجسم ويقال إن تناوله بانتظام يساعد في الحفاظ على ضغط الدم لأنه يميل إلى إبطال الآثار الضارة للصوديوم. كما أن اتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم قد يساعد في الحماية من أمراض القلب والكلى.



فوائد التين المجفف

يعزز صحة القلب

أظهرت الدراسات أن التين يساعد في تقليل مستوى الدهون الثلاثية في الجسم، وهي جزيئات دهنية تنتشر في مجرى الدم وهي سبب رئيسي لأمراض القلب علاوة على ذلك ، فإن المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في التين المجفف مع خصائص خفض ضغط الدم يساعد في القضاء على الجذور الحرة من الجسم ، والتي يمكن أن تؤدي إلى انسداد الشرايين التاجية على المدى الطويل ، والوقاية من أمراض القلب التاجية.

يساعد في منع الإمساك

يحتوي التين على نسبة عالية من الألياف يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وبالتالي يساعد أيضًا في منع الإمساك. الألياف ضرورية للحفاظ على حركات الأمعاء المنتظمة وتوجد مصادر غذائية مثل التين للمساعدة في تسهيل الهضم عند تناوله بانتظام.



فوائد التين المجفف

يعزز صحة العظام

التين المجفف مصدر جيد للكالسيوم يحتاج جسم الإنسان إلى حوالي 1000 مجم من الكالسيوم يوميًا لتلبية الاحتياجات اليومية من المعدن نظرًا لأن الجسم لا ينتج الكالسيوم، وبالتالي فإن تناول التين المجفف قد يساعد في امداد الجسم بالكالسيوم مما يساعد في تحسين صحة العظام.